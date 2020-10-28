"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Семинары

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ВОДОСБЕРЕЖЕНИЮ

В Тахтакупырском районе прошел полевой семинар "Использование лазерного планировщика", организованный проектом ПРООН и Адаптационным фондом "Обеспечение климатической устойчивости фермерских и дехканских хозяйств, расположенных в засушливых районах Узбекистана" для председателей пастбищных кооперативов пилотных районов, механизаторов.

В рамках проекта в 2018 году уже передано пастбищным кооперативам и другим участникам проекта 8 лазерных нивелиров, в нынешнем году передадут еще 8 установок.

Использование лазерного планировщика, способного выравнивать рельеф почвы с погрешностью в 5 см, обеспечивает эффективное использование водных ресурсов для получения высокого урожая и экономической устойчивости сельхозпредприятий. Его применение позволяет экономить до 20 процентов воды, распределять воду равномерно по полю, что, в свою очередь, способствует повышению урожайности.

Обучение работе планировщика в рамках проекта, как использование одной из водосберегающих технологий, созвучно с направлением деятельности Министерства водного хозяйства Узбекистана. Уже второй год государство субсидирует сельхозпроизводителей, использующих водосберегающие технологии. Первыми, кому предоставляли субсидии, были производители хлопчатника. Постановлением Президента страны "О мерах по расширению механизмов стимулирования внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве" от 25 октября 2019 года определено субсидировать производителей не только хлопчатника, но и плодовых культур, виноградников и других. Передача и использование лазерных нивелиров пастбищными кооперативами будет способствовать экономии водных ресурсов хозяйств северных районов республики наравне с водосберегающими технологиями.

На семинаре рассказано об этапах с планировщиком: подготовкой оборудования, монтажом гидроэлектрической системы, проведением топографической съемки. В полевых условиях механизаторы и председатели пастбищных кооперативов наглядно смогли познакомиться с результатами работы планировщика, протестировать их на месте.

В работе семинара принимали участие представители пастбищных кооперативов из Муйнака, Бозатау, Канлыкуля, Кегейли, Чимбая и Тахтакупыра. Председатель пастбищного кооператива "Ажинияз жайлауы" и одновременно председатель Ассоциации пастбищных кооперативов Н.Байниязова отметила важность обучения использованию новых технологий в сельском хозяйстве сегодня, когда перед сельхозпроизводителями ставятся серьезные задачи по экономии водных ресурсов.

И.ПЕТРУШИНА