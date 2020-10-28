"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Промышленность

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ — РЕШАЮЩАЯ СИЛА

Сегодня ООО "Beruniy textile invest" занимается производством хлопчатобумажной пряжи. На предприятии в день в среднем производится 12 тонн намотанной пряжи. За девять месяцев текущего года произведено продукции на сумму 26,3 млрд. сумов. Осуществлен экспорт в Турцию и Китай. Недавно предприятием для обеспечения занятости жительниц ССГ "Абай" был организован швейный цех.

В грядущем году намечено претворить в жизнь проект по производству трикотажного полотна стоимостью 4 млн. долларов США. На предприятии, которое будет создано в сотрудничестве с Японией, Германией и Италией, планируется создание 1200 рабочих мест. В день предусмотрено производство 10 тонн трикотажного полотна и 35-40 тысяч единиц готовой продукции — футболок.

В коллективе предприятия много мастеров своего дела. Среди них и оператор ровничного станка Муборак Алламова. В нынешнем году накануне празднования Дня независимости она была удостоена медали "Шухрат". На протяжении своей почти тридцатилетней трудовой деятельности подготовила десятки учеников, для которых она стала наставником. В своей смене оператор контролирует ровничные станки, обеспечивая качество производимой пряжи, отвечающей всем требованиям. Ей каждый раз доставляет удовольствие знакомить с секретами своей профессии учащихся Берунийского профессионального колледжа легкой промышленности, проходящих практику. В прошлые годы ее усилиями почти два десятка молодых девушек и парней на основе трехстороннего договора были трудоустроены. На предприятии бок о бок трудятся почти 400 работников, представители более десятка национальностей.

М.Тураева.