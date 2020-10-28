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Медицина

ВСТУПИЛА В СТРОЙ ИННОВАЦИОННАЯ КЛИНИКА

Недавно в Берунийском районе прошла церемония торжественного открытия офтальмологического и диагностического центра "Инновационная клиника доктора Максудовой".

На мероприятии выступили хаким района А.Сапарбаев, учредитель клиники, заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан З.Максудова, министр инновационного развития Республики Узбекистан И.Абдурахманов, первый заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Ж.Казбеков, министр здравоохранения республики А.Хамраев, ветеран труда Р.Курбанбаев, которые горячо поздравили собравшихся с открытием нового учреждения.

Было отмечено, что по итогам рабочей поездки Президента Шавката Мирзиёева в Каракалпакстан 15-16 ноября 2018 года, принято решение построить в Берунийском районе частный офтальмологический и диагностический центр сметной стоимостью 11 миллиардов сумов. Так как, в последние годы в нашей стране уделяется огромное внимание развитию частной медицины, внедрению в эту сферу лучших инновационных решений из развитых стран. Поэтому в новой клинике лечение и операции будут производиться в соответствии с последними новейшими достижениями мировой медицинской науки.

В клинике имеется центр телемедицины, который позволяет дистанционно обмениваться опытом с зарубежными специалистами. Здесь будут оказываться услуги офтальмологии и диагностики, стоматологии, ЛОР-комбайнами, гинекологии видеоколпоскопии, кардиологии, ЭКГ, УЗИ. В учреждении будут работать 10 врачей и 18 медработников среднего звена. Установленное здесь технологическое оборудование произведено в США, Японии и Германии.

Гости ознакомились с условиями труда в новой клинике.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.