"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Молодежь XXI века

ТОЧНУЮ ЦЕЛЬ

перед собой поставила Бибижамал еще в детстве. В их доме было много книг, и у девочки появилась любовь к чтению. Став старше, она почувствовала, что эта дружба с книгами у нее с каждым годом крепнет. Конечно, большая заслуга в любви к чтению ее мамы — учителя каракалпакского языка и литературы Фатимы Байжановой.

Уроженка Шуманайского района Б.Жадигерова успешно училась в общеобразовательной школе №13 района. Еще со школьной скамьи начала писать статьи и короткие рассказы, которые были опубликованы в районной и республиканских газетах. Учась в 9 классе, она завоевала первое место на республиканском этапе творческого конкурса "Знаток произведений Президента Республики Узбекистан" и приняла участие в финальном туре конкурса в Ташкенте. Потом Бибижамал обучалась в Академическом лицее при НГПИ имени Ажинияза. И здесь она старалась получить глубокие знания, чтобы уверенно идти навстречу к выбранной профессии. А решила целеустремленная девушка стать, как и мама — учительницей каракалпакского языка и литературы. Поэтому она много читала, чтобы со своим багажом знаний поступить в вуз. Как говорит сама Б.Жадигерова, она не ограничивается чтением только каракалпакской литературы, но и с интересом читает книги узбекских и зарубежных авторов.

После окончания лицея Бибижамал поступила на факультет каракалпакского языка и литературы НГПИ имени Ажинияза. В настоящее время она учится на 3 курсе института, но параллельно с учебой принимает активное участие в творческих конкурсах. Совместно со своими наставниками М. Бекбергеновой и Г.Патуллаевой девушка занимается научной работой.

На днях перед празднованием Дня узбекского языка стало известно, что Б. Жадигерова завоевала 3 место на международном конкурсе "Кадирин балент болсын ана тилим" по направлению "Самый лучший публицистический материал". Она была награждена дипломом и денежным вознаграждением. Пусть это станет стимулом для ее дальнейшей работы. Ибо она поставила перед собою точную цель — освоить до тонкостей профессию и служить родному краю.

Х.Халилаева