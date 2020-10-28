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И СНОВА — В ЛИДЕРАХ НУКУС

Тотальный диктант вновь объединил в одну команду многих жителей Каракалпакстана — его писали на шести площадках в Нукусе и Ходжейли, жители нескольких районов присоединились к проекту в формате #пишемдома.

Читать текст выпала честь заслуженной артистке Республики Узбекистан Айгуль Надыровой, председателю Региональной организации "Содействие, сотрудничество, созидание" Юлдуз Атаниязовой, специалистам по учебно-методической работе РГПУ имени А.И.Герцена (Санкт-Петербург) Татьяне Нестеровой и Александре Воробьевой, учителям школ республики.

— На всех площадках строго контролировалось соблюдение санитарных требований. Эксперты приступили к проверке работ. Результаты будут доступны на сайте до 27 октября, а уже до 1 ноября состоится торжественная церемония награждения отличников Тотального диктанта-2020. Проект в Нукусе проходил при поддержке Представительства Россотрудничества в Узбекистане, столичного хакимията, Русского культурного центра Каракалпакстана, Агентства по делам молодежи Узбекистана и Министерства народного образования Республики Каракалпакстан. Площадками стали Нукусский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени аль-Хоразмий, Региональный центр переподготовки и повышения квалификации работников народного образования и средние школы, — рассказывает координатор Тотального диктанта в Каракалпакстане Мухаммед Каипбергенов. — В прошлом году мы впервые принимали участие в акции, а Нукус стал единственным зарубежным и первым в Центральной Азии городом, боровшимся за звание столицы Всемирного проекта "Тотальный диктант-2020". Но ею был выбран Санкт-Петербург. И в этот раз мы также постарались сделать все возможное, чтобы наши участники ощущали атмосферу сплоченности, праздника русского языка.

Кстати сказать, Нукус и в этом году держит марку — столица Каракалпакстана была признана самым активным зарубежным городом в проекте, после него в топе оказались Душанбе, Ташкент, Улан-Батор и Степногорск (Казахстан).

А. АМИНОВА.

НА СНИМКЕ: А.Надырова и М.Каипбергенов.