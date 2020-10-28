Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:00:06, 28.10.2020
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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И СНОВА — В ЛИДЕРАХ НУКУС

Тотальный диктант вновь объединил в одну команду многих жителей Каракалпакстана — его писали на шести площадках в Нукусе и Ходжейли, жители нескольких районов присоединились к проекту в формате #пишемдома.

Читать текст выпала честь заслуженной  артистке  Республики Узбекистан Айгуль Надыровой,  председателю Региональной организации "Содействие, сотрудничество, созидание" Юлдуз Атаниязовой,  специалистам по учебно-методической работе РГПУ имени А.И.Герцена (Санкт-Петербург) Татьяне Нестеровой  и Александре Воробьевой, учителям школ республики.

— На всех площадках строго контролировалось соблюдение санитарных требований. Эксперты приступили к проверке работ. Результаты будут доступны на сайте до 27 октября, а уже до 1 ноября состоится торжественная церемония награждения отличников Тотального диктанта-2020. Проект в Нукусе проходил  при поддержке Представительства Россотрудничества в Узбекистане, столичного хакимията,  Русского культурного центра Каракалпакстана, Агентства по делам молодежи Узбекистана и Министерства народного образования Республики Каракалпакстан. Площадками стали Нукусский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени аль-Хоразмий, Региональный центр переподготовки и повышения квалификации работников народного образования и  средние школы, — рассказывает координатор Тотального диктанта в Каракалпакстане  Мухаммед Каипбергенов. — В прошлом году мы впервые принимали участие в акции, а Нукус стал единственным  зарубежным и первым в Центральной  Азии городом, боровшимся  за звание столицы Всемирного проекта "Тотальный диктант-2020". Но ею был выбран Санкт-Петербург. И в этот раз мы также постарались сделать все возможное, чтобы наши участники ощущали атмосферу сплоченности, праздника русского языка.

Кстати сказать, Нукус и в этом году держит марку — столица Каракалпакстана была признана самым активным зарубежным городом в проекте, после него в топе оказались Душанбе, Ташкент, Улан-Батор и Степногорск (Казахстан). 

 А. АМИНОВА.

НА СНИМКЕ: А.Надырова и М.Каипбергенов.

                                

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