"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Люди нашего края

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Как важно для каждого вступающего в жизнь понять, в чем его призвание. Поняв, учиться именно в том вузе, где готовят специалистов именно этого профиля, а потом трудиться с удовольствием на любимом поприще.

Только так человек обретает свое место в жизни и считает себя счастливым, потому что работа для него — радость.

Вот такой счастливый человек живет среди нас и уже более 35 лет работает по призванию врачом-вирусологом. У Ольги Артемовны Миронец одна запись в трудовой книжке: в 1985 году принята на работу врачом в Республиканскую санитарно-эпидемиологическую станцию, где плодотворно работает по сей день. Выпускница Киевского государственного медицинского института с детства мечтала пойти по стопам своей мамы Ярославы Тимофеевны, которая работала в бактериологической лаборатории в городе Ровно (Украина). Как вспоминает Ольга Артемовна: "Я часто бывала у мамы на работе. Мне нравилось, как организована работа в лаборатории, я видела, как кропотливо и усердно работает коллектив, знала, какую работу проводят врачи для улучшения здоровья населения. Мама была образцом для подражания для меня своим отношением к работе, коллегам. Даже дома мысленно мама возвращалась к работе, постоянно анализировала результаты, задавалась вопросом — все ли сделали правильно, использовали ли все возможности и ресурсы. Она была трудоголиком, ответственно относилась к своим обязанностям, трепетно — к коллегам. Ее уважали и ценили на работе за честность, справедливость, доброту и отзывчивость. Думаю, образ жизни и труда мамы, во-многом, повлиял на меня, многому я научилась у неё, стараюсь быть похожей и в работе, и в жизни". Думаю, мама Ольги Артемовны заслуженно может гордиться своей дочерью, которая в работе следует принципам справедливости и добросовестности, в отношениях с коллегами — честная и открытая. С апреля нынешнего года на передний край борьбы с коронавирусом вышла и работа вирусологической лаборатории Государственного центра санитарно-эпидемиологического благополучия Республики Каракалпакстан, где заведующей работает наша героиня.

— Ежедневно 300-400 человек сдавали здесь анализы на коронавирус. Работать приходилось сутками, — рассказывает Миронец. — Мы не снимали по 20 часов защитные комбинезоны, маски и очки. В марте-апреле было еще терпимо, так как большого потока людей не было, а с мая месяца мы работали в авральном режиме. Спасибо коллегам, которые самоотверженно день за днем принимали пациентов, проводили тестирование. Конечно, все мы понимали, что ежедневно подвергаем свою жизнь риску заражения, но никто не ушел с поля боя. Я никогда не думала, что смогу работать по 20 часов в сутки без выходных. Оказывается, мы не знаем до конца резервы своего организма. Все работали от души, на совесть, никто не ныл. Спасибо руководству центра, которое создало все условия для нас: территория лаборатории была разделена на "грязную" и "чистую" зоны, работали душевые комнаты, туалет, кухня, все расходные материалы были в необходимом количестве, как и средства защиты. Мы выдержали это время, этот накал работы. Сейчас анализы жители могут сдать и в других медицинских учреждениях, поэтому у нас стало немного свободней. За это время наша лаборатория провела более 16 тысяч анализов. Мы накопили опыт, которым щедро делимся с коллегами из других районов, научились ценить друг друга, по-настоящему узнали работающих вместе лаборантов, врачей, санитарок. Я им всем безмерно благодарна за стойкость, трудоспособность, жизненную активность. Знаете, вот в такие критические моменты и выявляется характер человека, его сущность. Я рада, что мои коллеги оказались настоящими патриотами, которые работали, не покладая рук, всегда шли на помощь друг другу, поддерживали всех.

Конечно, во главе всей рабочей команды была Ольга Артемовна, которая заряжала коллег своим трудолюбием, энтузиазмом, добрым и внимательным отношением ко всем. Миронец сумела организовать работу таким образом, что весь коллектив лаборатории жил одним стремлением: сделать все возможное, чтобы помочь нуждающимся сдать анализы, окружить их своим вниманием и участием, приложить все свои силы, чтобы как можно больше граждан получили вовремя результаты. И в такой атмосфере работа продолжается и поныне. Как говорят её коллеги, Ольга Артемовна — прекрасный специалист, которая всю себя посвящает работе. По характеру добрая, внимательная, честная и справедливая, всегда помогает во всех делах, консультирует. Несмотря на свой статус заведующей, наравне с нами работала сутками, всегда поддерживала улыбкой, никогда не повысила на нас голос, уважительно относится ко всем.

Отрадно, что труд Ольги Артемовны был высоко оценен руководством республики и страны. Указом Президента Республики Узбекистан от 27 августа 2020 года "О награждении в связи с двадцатидевятилетием независимости Республики Узбекистан группы работников медицинской сферы, проявивших самоотверженность в борьбе с пандемией" Ольга Артемовна Миронец была награждена орденом "Саломатлик" 2-й степени. Эта заслуженная награда за труд, выдержку, стойкость, преданность избранному делу. А наша героиня считает, что этой наградой отметили не только её труд, но и труд всего коллектива лаборатории. Главное, коллектив не сдал позиции в своей работе и продолжает изо дня в день самоотверженно трудиться во благо жителей республики.

К.ПИРНАЗАРОВА