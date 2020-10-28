"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПОСВЯЩЕНО ПРАЗДНИКУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА

21 октября 2020 года в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялось торжественное собрание, посвященное 31-летию принятия Закона Республики Узбекистан "О государственном языке".

Прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

Выступивший на мероприятии заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов от имени Жокаргы Кенеса и Совета Министров сердечно поздравил собравшихся с Днем праздника узбекского языка.

Он отметил, что не зря в народе говорят: "Язык — зеркало нации", "Пока жив язык, жива и нация", "Язык — бесценное богатство нации". Язык имеет важное значение для развития общества, он воплощает в себе историю, духовные ценности, культурное наследие и обычаи народа и является его бесценным сокровищем. Государственному языку принадлежит решающая роль в общественно-политическом, духовном развитии государства и общества.

В сегодняшнюю эпоху глобализации для каждого народа представляются естественными вопросы обеспечения национальных интересов, сохранения и развития исконных ценностей, родного языка. Сегодня наша страна вступает на новый этап своего развития на основе базового принципа "От национального возрождения — к национальному прогрессу". В процессе осуществляемых кардинальных реформ растет и престиж государственного языка.В ходе дальнейшего расширения применения государственного языка предусмотрен выход из печати новых энциклопедий и словарей, учебников и учебных пособий.

Исходя из современных реалий, 21 октября минувшего года принят Указ Президента страны"О мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка в качестве государственного языка", в соответствии с которым 21 октября объявлен "Днем праздника узбекского языка", 10 апреля этого года принят Закон Республики Узбекистан "О государственном языке", а буквально на днях подписан Указ главы государства "О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране".

Хочется отметить с гордостью, что на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Президент нашей страны впервые в истории выступил на узбекском языке, узбекский язык широко используется как государственный на официальных встречах различного уровня, в ведущих учебных заведениях и научных учреждениях мира организовываются центры узбекского языка и эти факторы пробуждают искренний интерес к изучению узбекского языка.

Праздничное поздравление Президента народу Узбекистана с огромным воодушевлением встретили представители всех национальностей, проживающих в нашей стране. В нем он подчеркивает, что жизнеутверждающая сила национального языка служит для нас важной опорой в построении нового Узбекистана, формировании фундамента нового Ренессанса.

В ходе мероприятия ряд активистов были награждены нагрудным знаком "Маънавият фидойиси", учителям узбекского языка и литературы общеобразовательных школ вручены памятные подарки.

На собрании также выступили удостоенный вышеуказанного нагрудного знака поэт Ш.Аяпов, учительница общеобразовательной школы №38 города Нукуса Д.Халмуратова, кавалер ордена "Дустлик", поэтесса Г.Даулетова, отметившие важную роль государственного языка в жизни общества.

Гостям праздничного мероприятия была представлена концертная программа мастеров искусств и молодых исполнителей.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.