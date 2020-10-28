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ИЗУЧАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ

В целях формирования по всей стране "молодежной тетради" и "женской тетради" в регионах изучаются проблемы молодежи и женщин. Практическая работа в этом направлении осуществляется и в Республике Каракалпакстан.

В частности, в Нукусе и Берунийском районе созданы специальные штабы по внедрению "молодежной тетради" и "женской тетради".

На организованном по этому случаю мероприятии начальник Каракалпакского управления Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан, сенатор Абатбай Данияров, начальник управления Центрального аппарата Агентства по делам молодежи, член Республиканской рабочей группы Фазлиддин Бахромов предоставили членам штаба подробную информацию об их целях и задачах.

В этот же день члены рабочей группы провели подворный обход в махалле "Кутли конис" в Нукусе и составили специальный опросник, в котором отразили проблемы каждой женщины и каждого молодого человека.

В частности, житель этой махалли Шарапат Пердебоев, окончивший профессиональный колледж, в настоящее время является безработным. Он желает заниматься предпринимательством, а точнее выращивать в теплице бахчевые культуры. Шарапат заполнил анкету для включения его в "молодежную тетрадь".

Подобное изучение проведено и в махалле "Сарбиноз" в Нукусе. В беседе с членами рабочей группы жительница махалли Алия Танжарбоева сообщила, что является временно безработной, у нее есть четырехлетний ребенок с инвалидностью, она желает заниматься надомным трудом. Алия сказала, что хорошо владеет швейным делом. Поэтому ей нужна швейная машина. Алия тоже полностью заполнила анкету.

— 30 членов штаба будут формировать электронные варианты заполненных анкет, — говорит Парахат Казакбаев. — Я сам лично тоже ежедневно буду вносить в электронную базу примерно 500 анкет. В процессе формирования "молодежной тетради" мы видим, что многие молодые люди и девушки свободно излагают свои проблемы.

Основная цель этой практической работы заключается в обеспечении занятости безработной молодежи и женщин с учетом их пожеланий. Безусловно, эти тетради будут способствовать устранению проблем молодежи и женщин.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корр.УзА.