"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В общественных организациях

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ — ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В апреле 1993 года в Узбекистане организован Международный неправительственный благотворительный фонд "Соглом авлод учун", главными задачами которого являются — обеспечение здоровья подрастающего поколения, охрана материнства и детства, создание благоприятных условий для физического, интеллектуального и нравственного развития подрастающего поколения.

За прошедшие годы головным фондом и его структурными филиалами на местах проведена широкомасштабная работа по укреплению здоровья женщин и детей в регионах страны. Каракалпак­ский филиал Международного неправительственного фонда "Соглом авлод учун" за 9 месяцев нынешнего года, несмотря на сложившиеся условия в связи с пандемией коронавируса, провел значительную работу. Так, специалистами передвижной бригады медико-социальной помощи проведены осмотры граждан в Караузякском, Муйнакском, Бозата­уском, Турткульском, Амударьинском, Шуманайском, Тахиаташском районах и городе Нукусе. Медицинским консультированием были охвачены 9668 человек. Из этой категории лиц более четырех тысяч трехсот — женщины, более двух тысяч восьмисот — дети. Врачи осмотрели всех на аппаратах УЗИ, ЭКГ, проверили остроту зрения. Помимо этого, женщины прошли диагностику на определение рака шейки матки. Основная категория осмотренных граждан — малообеспеченные жители и лица с инвалидностью. После проведения осмотра всем была роздана гуманитарная помощь в виде медицинских препаратов, детской обуви, туалетных принадлежностей и продуктов питания. Не менее важной задачей специалисты фонда считают проведение пропагандистской работы среди населения. Актуальными были беседы о способах предупреждения коронавируса, необходимости ношения масок, соблюдения социальной дистанции и частого мытья рук. Конечно, врачи не оставили без внимания и темы повышения медицинской культуры среди населения, предупреждения врожденных и наследственных заболеваний, популяризации здорового образа жизни. Одним из основных направлений работы фонда является также содействие гражданам в получении квалифицированной медицинской помощи, направление нуждающихся на операции. Вот и в этом году трое детей из числа малообеспеченных были направлены в Ташкент. Одному ребенку предстоит проведение кардиологической операции и двоим — операция по исправлению челюстно-лицевой патологии — коррекция расщелины верхней губы (заячья губа). В таких непростых условиях сегодняшнего дня специалисты фонда продолжают работать в прежнем режиме, выезжают в районы республики для проведения консультирования населения, оказания медицинской и гуманитарной помощи.

К.ПИРНАЗАРОВА