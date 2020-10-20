Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:33:55, 20.10.2020
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В общественных организациях

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ — ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

 В апреле 1993 года  в  Узбекистане организован Международный неправительственный  благотворительный  фонд "Соглом авлод учун", главными  задачами  которого являются — обеспечение здоровья подрастающего поколения, охрана материнства и детства, создание благоприятных  условий для физического, интеллектуального и нравственного  развития  подрастающего поколения.

За прошедшие годы головным фондом и его структурными филиалами  на местах проведена широкомасштабная работа по укреплению здоровья женщин и детей в регионах страны. Каракалпак­ский филиал Международного неправительственного фонда "Соглом авлод учун"  за 9 месяцев нынешнего года, несмотря на сложившиеся условия в связи с пандемией коронавируса, провел значительную работу. Так, специалистами передвижной бригады медико-социальной помощи проведены осмотры граждан  в Караузякском, Муйнакском, Бозата­уском, Турткульском, Амударьинском, Шуманайском, Тахиаташском районах и городе Нукусе.  Медицинским  консультированием были охвачены 9668 человек. Из этой категории лиц более четырех тысяч трехсот — женщины, более двух тысяч восьмисот — дети.  Врачи  осмотрели всех  на аппаратах УЗИ, ЭКГ, проверили остроту зрения. Помимо этого, женщины прошли диагностику на определение рака шейки матки. Основная категория осмотренных граждан — малообеспеченные жители и  лица с инвалидностью. После проведения осмотра всем была роздана гуманитарная помощь в виде медицинских препаратов, детской обуви, туалетных принадлежностей и продуктов питания. Не менее  важной задачей специалисты фонда считают проведение пропагандистской работы среди населения. Актуальными были беседы о  способах предупреждения коронавируса, необходимости ношения масок, соблюдения социальной дистанции и частого мытья рук. Конечно, врачи не оставили без внимания и темы повышения медицинской культуры среди населения, предупреждения врожденных и наследственных заболеваний, популяризации здорового образа жизни. Одним из основных направлений работы фонда является также содействие гражданам  в получении квалифицированной медицинской помощи, направление нуждающихся на операции. Вот и в этом году трое детей из числа малообеспеченных были направлены в Ташкент. Одному ребенку предстоит проведение кардиологической операции и двоим — операция по исправлению челюстно-лицевой патологии — коррекция расщелины верхней губы (заячья губа). В таких непростых условиях сегодняшнего дня специалисты фонда продолжают работать в прежнем режиме, выезжают в районы республики для проведения консультирования населения, оказания медицинской и гуманитарной помощи.

К.ПИРНАЗАРОВА

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