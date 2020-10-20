"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Государственная молодежная политика — в действии

«До гранта не хватило 0,1 балла. Но...»

Как известно, для расширения возможностей женщин в получении высшего образования, по инициативе главы нашего государства выделена 4-процентная квота по поступлению в высшие учебные заведения на основе государственных грантов.

Министерством по поддержке махалли и семьи Республики Каракалпакстан и его районными отделами рассмотрены 2733 обращения, из них по решению рабочих групп 1370 заявителям даны рекомендации.

По сообщению пресс-службы министерства, согласно распределению по регионам показателей 4-х процентного дополнительного приема в вузы на основе государственных грантов, на 2020/2021 учебный год Каракалпакстану выделено 53 места.

— В этом году я поступала на отделение иностранных языков Каракалпакского государственного университета. По результатам тестовых испытаний для поступления на основе гранта мне не хватило лишь 0,1 балла, — делится своей радостью Шахноза Койлыбаева из Шуманайского района. — Были сомнения насчет учебы на контрактной основе, так как она легла бы трудным бременем на семейный бюджет, не хотела расстраивать родителей. Но я оказалась в числе счастливцев, которые удостоились быть студентами на основе государственных грантов по 4-процентной квоте. Спасибо нашему Президенту за заботу о будущем молодежи.

В целом, согласно квоте, Медицинский институт Каракалпакстана принял 11, КГУ — 27 и Нукусский государственный педагогический институт — 7 студенток, остальные влились в высшие учебные заведения Ташкента, Самарканда и Ургенча.

13 октября в Министерстве по поддержке семьи и махалли Каракалпакстана состоялась торжественная церемония поздравления студенток, на котором министр С.Турманов, заместитель министра М.Ахмедова пожелали им больших успехов в учебе.

И.Матеков,

корреспондент ККИА.