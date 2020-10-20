"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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БУДЕТ СОЗДАН КАРАКУЛЕВОДЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

На днях в Турткуль­ском районе прошла встреча с инициаторами организуемого здесь каракулеводческого кластера. В меро­приятии приняли участие заместитель председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан С.Хожаметов, первый заместитель председателя Комитета по развитию шелководства и каракулеводства Республики Узбекистан Б.Юсупов, хаким Турткульского района Р.Шамуратов, предприниматели и скотоводы района.

Гости собравшимся рассказали о проводимых реформах в стране в сфере каракулеводства, подробно разъяснили суть подписанных Президентом указа и постановления по развитию данного направления. Гости ознакомились с ходом организации ООО "To'rtko'l qorako'l kluster", куда уже завезено все необходимое оборудование. Здесь будет налажено производство шерстяных носков, а переработанную шерсть планируется экспортировать в Россий­скую Федерацию.

— Согласно недавнему Указу Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему развитию шелководства и каракулеводства в Республике Узбекистан" будут созданы каракулеводческие кластеры, — рассказывает руководитель ООО "To'rtko'l qorako'l kluster" Эркин Рахимов. — Создание кластеров по разведению породистого мелкого рогатого скота с формированием кормовой базы предусмотрено до 1 июля следующего года во всех регионах республики, имеющих пастбища. А также намечено создание предприятий по убою скота, переработке шерсти и шкур, производству мясо-молочной продукции, полуфабрикатов и готовой продукции. Впредь кластерам будут переданы в аренду пастбища, предназначенные для разведения овец каракульской породы, в том числе на землях лесного фонда, не покрытых лесом. И у нас в Турткульском районе организуем такой кластер, где будет обеспечена занятость свыше 30 человек. На основе постановления районного хакимията каракулеводческому кластеру выделено 496000 га пастбищных земель.

М.Тураева.

На снимке: гости мероприятия на предприятии.