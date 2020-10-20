"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Конкурсы

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ-ЖЕНЩИНЫ

На днях состоялся Каракалпакский республиканский этап смотра-конкурса "Деловая женщина-2020", организованного "Женским крылом" республиканского совета Либерально-демократической партии Узбекистана.

В нем состязались предпринимательницы, фермеры, ремесленницы — победительницы городского и районных этапов.

Авторитетное жюри объективно оценивало деятельность, уровень правовых знаний, экспортные возможности каждого номинанта, обращало внимание на состояние спроса на их изделия, количество созданных рабочих мест, общественную активность, в том числе благотворительную работу.

На конкурсе лучшей была признана руководитель фермерского хозяйства "Акылбекова Гульнар" Г.Акылбекова из Чимбайского района, которая и завоевала путевку на финальный всеузбекистанский этап.

Директор тахиаташского частного предприятия "Текстиль Дилором" Д.Сабирова и председатель фермерского хозяйства "Арзу" Кегейлийского района П.Салиева заняли второе место, а третье место у З.Асаматдиновой, возглавляющей фермерское хозяйство "Зульфия-Асаматдин" Ходжейлийского района, Ш.Юсупбаевой и Т.Торемуратовой — директоров обществ с ограниченной ответственностью, соответственно, "Шоманай-Шаменай" и "Канлыколли Тазагул". Кроме того, пять девушек отмечены призами по специальным номинациям.

Лауреатам вручены дипломы и памятные подарки от организаторов.

ККИА