Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:33:32, 20.10.2020
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мақала

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Два года назад на основании постановления главы государства был создан "Международный инновационный центр Приаралья при Президенте Республики Узбекистан". Тогда, в октябре 2018 года, все только начиналось,  а сегодня сотрудники центра  делятся опытом и знаниями с коллегами, а результаты проделанной работы говорят сами за себя.

И на  песках вырастут  деревья — "Мой сад на Аральском море",  это проект, реализуемый центром при содействии  Фонда  поддержки инновационных и новаторских идей при Министерстве инновационного развития Узбекистана, призванный  не только привлечь внимание к экологической проблеме,  но и изменить отношение людей, живущих в регионе, к окружающей среде, побудить их к  действию.

Научно — производственный участок "Муйнак" стал еще одной экспериментальной площадкой,   где высажено свыше 1000 саженцев 11 декоративных и фруктовых деревьев, а  на 20,3 гектарах земли в Муйнакском районе  создан питомник пустынных и солеустойчивых растений, адаптированных к климату Аральского моря. В  минувшем году на площади 14,7 га  засеяли  семена и высадили   13 видов различных растений, в их  числе — солеустойчивые, кустарниковые  растения, все они дали добрые всходы.  В 2020 году в целях испытания здесь посадили несколько видов   лекарственных растений, 1100 саженцев плодовых  и  41000 саженцев декоративных деревьев.

С октября прошлого по март этого года  при финансировании Канадского фонда местных инициатив (CFLI) был  реализован проект "Повышение осведомленности населения Приаралья об изменении окружающей среды и климата через средства массовой информации", в рамках которого центром  подготовлен  21 видеоролик на заданную тему, которые демонстрировались на республиканском телевидении.  

С  2020 года  начато  строительство платформы для лизиметрических исследований,  запуск которой  даст возможность изучать различные виды почв с высохшего дна Аральского моря. Сейчас  ведется тестирование   нескольких видов растений, в числе которых  киноа, амарант и другие, семена которых завезены из разных стран мира. Свою поддержку  проекту оказал Международный  центр  ICBA (ОАЭ).

— Сегодня   подписано свыше 30 меморандумов о взаимопонимании  и сотрудничестве с местными и зарубежными исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями и рядом международных организаций. Ислам­ским банком  развития, к примеру,  профинансирован  проект  "Техническое содействие" стоимостью  275 тысяч долларов США. Исполнителями  проекта — международными   экспертами  ООО "KPMG Аudit" ведутся мероприятия по развитию деятельности нашей организации, — рассказывает  заместитель директора Международного инновационного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан Муратбай Ганиев.

— Совместно со швейцарской некоммерческой ассоциацией "LATMA-ADED"  в следующем году планируется  реализация проекта по строительству водоопреснительной станции для общеобразовательной школы №7 на 250 учеников в Муйнакском районе. Вопрос финансирования уже  решен, ожидается визит технической группы иностранных экспертов в Каракалпакстан, который должен состояться в  ноябре.  В  июне  на конкурсе "SATREPS 2020"  (Япония) был утвержден проект "Разработка новых технологий борьбы с засолением почв в регионе Аральского моря и контроля использования водных ресурсов для повышения плодородия почв и продовольственной безопасности". Он  подготовлен   сотрудниками центра совместно с   профессором Кристиной  Тодерич  из  японского университета  Тоттори,  а также  профессором Кенджи Танака,  доктором Темуром Худжаназаровым из университета  Киото  и ведущими учеными из восьми  других университетов Японии. Кстати сказать, в 2019   году, согласно меморандуму с Киотским университетом,  группа специалистов  установила мини-метеостанцию на научно-производственном участке "Муйнак". Теперь  мы имеем возможность  регулярно осуществлять  сбор данных, необходимых  для дальнейших исследований. С прошлого года  в сотрудничестве с российским госуниверситетом  имени Губкина на участке "Саманбай" Нукусского района, где расположен центр, начато  испытание нового биопрепарата-модификатора почвы.

В этом году велись большие  работы  по посадке  деревьев и других культур на  этом участке,     в  сотрудничестве с учеными из тунисской компании "Chahbani Tech­nologies"  (CHAHTECH SA), разработан проект по внедрению инновационной подпочвенной оросительной системы, его реализация намечена  совместно с программой ПРООН в Каракалпакстане в следующем году.

В рамках меморандума о сотрудничестве с Синьцзянским институтом экологии и географии Китайской академии наук в 2021 году при Центре будет создана комплексная лаборатория с 4 направлениями исследования. Центром разработана концепция проектного предложения по созданию 2-х научно-исследовательских станций на высохшем дне Аральского моря. В     юго-восточной его части — "Акбеткей",   юго-западной  — это участок  под названием "Нулевой".

Итогам работы центра была посвящена видео-конференция "Инновации в зоне Приаралья — вчера, сегодня,  завтра", в которой приняли участие министр инновационного развития Узбекистана Ю.Абдурахмонов,  представители Жокаргы Кенеса и Совета Министров  Республики Каракалпакстан,   Международного центра биоземледелия в условиях засоления ICBA (ОАЭ), Синьцзянского  института экологии и географии при Китайской Академии Наук, университет Тоттори (Япония), LATMA (Швей­цария), Canadaian Fund for LocalInitiatives и других организаций и институтов.

Все они выразили надежду, что  Международный инновационный центр Приаралья станет  платформой по превращению  региона в  зону экологических инноваций и технологий, которая объединит еще больше неравнодушных людей, готовых работать во имя осуществления благих целей.

А.Аминова

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