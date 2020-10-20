"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мақала

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Два года назад на основании постановления главы государства был создан "Международный инновационный центр Приаралья при Президенте Республики Узбекистан". Тогда, в октябре 2018 года, все только начиналось, а сегодня сотрудники центра делятся опытом и знаниями с коллегами, а результаты проделанной работы говорят сами за себя.

И на песках вырастут деревья — "Мой сад на Аральском море", это проект, реализуемый центром при содействии Фонда поддержки инновационных и новаторских идей при Министерстве инновационного развития Узбекистана, призванный не только привлечь внимание к экологической проблеме, но и изменить отношение людей, живущих в регионе, к окружающей среде, побудить их к действию.

Научно — производственный участок "Муйнак" стал еще одной экспериментальной площадкой, где высажено свыше 1000 саженцев 11 декоративных и фруктовых деревьев, а на 20,3 гектарах земли в Муйнакском районе создан питомник пустынных и солеустойчивых растений, адаптированных к климату Аральского моря. В минувшем году на площади 14,7 га засеяли семена и высадили 13 видов различных растений, в их числе — солеустойчивые, кустарниковые растения, все они дали добрые всходы. В 2020 году в целях испытания здесь посадили несколько видов лекарственных растений, 1100 саженцев плодовых и 41000 саженцев декоративных деревьев.

С октября прошлого по март этого года при финансировании Канадского фонда местных инициатив (CFLI) был реализован проект "Повышение осведомленности населения Приаралья об изменении окружающей среды и климата через средства массовой информации", в рамках которого центром подготовлен 21 видеоролик на заданную тему, которые демонстрировались на республиканском телевидении.

С 2020 года начато строительство платформы для лизиметрических исследований, запуск которой даст возможность изучать различные виды почв с высохшего дна Аральского моря. Сейчас ведется тестирование нескольких видов растений, в числе которых киноа, амарант и другие, семена которых завезены из разных стран мира. Свою поддержку проекту оказал Международный центр ICBA (ОАЭ).

— Сегодня подписано свыше 30 меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве с местными и зарубежными исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями и рядом международных организаций. Ислам­ским банком развития, к примеру, профинансирован проект "Техническое содействие" стоимостью 275 тысяч долларов США. Исполнителями проекта — международными экспертами ООО "KPMG Аudit" ведутся мероприятия по развитию деятельности нашей организации, — рассказывает заместитель директора Международного инновационного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан Муратбай Ганиев.

— Совместно со швейцарской некоммерческой ассоциацией "LATMA-ADED" в следующем году планируется реализация проекта по строительству водоопреснительной станции для общеобразовательной школы №7 на 250 учеников в Муйнакском районе. Вопрос финансирования уже решен, ожидается визит технической группы иностранных экспертов в Каракалпакстан, который должен состояться в ноябре. В июне на конкурсе "SATREPS 2020" (Япония) был утвержден проект "Разработка новых технологий борьбы с засолением почв в регионе Аральского моря и контроля использования водных ресурсов для повышения плодородия почв и продовольственной безопасности". Он подготовлен сотрудниками центра совместно с профессором Кристиной Тодерич из японского университета Тоттори, а также профессором Кенджи Танака, доктором Темуром Худжаназаровым из университета Киото и ведущими учеными из восьми других университетов Японии. Кстати сказать, в 2019 году, согласно меморандуму с Киотским университетом, группа специалистов установила мини-метеостанцию на научно-производственном участке "Муйнак". Теперь мы имеем возможность регулярно осуществлять сбор данных, необходимых для дальнейших исследований. С прошлого года в сотрудничестве с российским госуниверситетом имени Губкина на участке "Саманбай" Нукусского района, где расположен центр, начато испытание нового биопрепарата-модификатора почвы.

В этом году велись большие работы по посадке деревьев и других культур на этом участке, в сотрудничестве с учеными из тунисской компании "Chahbani Tech­nologies" (CHAHTECH SA), разработан проект по внедрению инновационной подпочвенной оросительной системы, его реализация намечена совместно с программой ПРООН в Каракалпакстане в следующем году.

В рамках меморандума о сотрудничестве с Синьцзянским институтом экологии и географии Китайской академии наук в 2021 году при Центре будет создана комплексная лаборатория с 4 направлениями исследования. Центром разработана концепция проектного предложения по созданию 2-х научно-исследовательских станций на высохшем дне Аральского моря. В юго-восточной его части — "Акбеткей", юго-западной — это участок под названием "Нулевой".

Итогам работы центра была посвящена видео-конференция "Инновации в зоне Приаралья — вчера, сегодня, завтра", в которой приняли участие министр инновационного развития Узбекистана Ю.Абдурахмонов, представители Жокаргы Кенеса и Совета Министров Республики Каракалпакстан, Международного центра биоземледелия в условиях засоления ICBA (ОАЭ), Синьцзянского института экологии и географии при Китайской Академии Наук, университет Тоттори (Япония), LATMA (Швей­цария), Canadaian Fund for LocalInitiatives и других организаций и институтов.

Все они выразили надежду, что Международный инновационный центр Приаралья станет платформой по превращению региона в зону экологических инноваций и технологий, которая объединит еще больше неравнодушных людей, готовых работать во имя осуществления благих целей.

А.Аминова