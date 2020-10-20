"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ

14 октября этого года в нукусском Центре молодежи прошла церемония вручения четырем волонтерам, проявившим активность в период борьбы с пандемией коронавируса, нагрудных знаков "Мехр-саховат".

Выступившие на мероприятии начальник Каракалпакского республиканского управления Агентства по делам молодежи, сенатор А.Данияров, исполнительный директор фонда "Ешлар — келажагимиз" Х.Саттаров и другие с признательностью отметили огромный вклад представителей активной молодежи в дело противодействия пандемии и ее последствиям.

Среди них координатор по Республике Каракалпакстан фонда "Ешлар — келажагимиз" Болатбек Бахбергенов, проявивший волонтерскую активность при доставке продуктов питания социально уязвимым семьям, лицам, потерявшим кормильца, лишившихся доходов в период карантинных ограничений, Саламат Сайджанов, Гульзар Еркебаева и Бекбосын Адильбаев, безвозмездно трудившихся операторами в Саll-центре с коротким номером 1197.

— Я очень горда тем, что удостоилась нагрудного знака "Мехр-саховат", — говорит Г.Еркебаева. — Присуждение награды накладывает на нас еще большую ответственность в борьбе с пандемией.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.