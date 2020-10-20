"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Диалог с народом

Выездной прием в Элликкале

15 октября этого года по инициативе Народной приемной Президента Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан в Элликкалинском районе был организован выездной прием граждан.

В мероприятии участвовали руководители секторов района, депутаты Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и районного кенеса, представители предприятий, учреждений, общественных организаций, средств массовой информации.

В ходе приема граждане, в основном, касались вопросов лечения, банковского кредитования, трудоустройства, обеспечения жильем, питьевой водой, ремонта дорог, коммунального обслуживания и отвода земель. В частности, житель поселкового схода граждан "Сахтиён" Икрам Юлдашев обратился по поводу обеспечения электроэнергией, Джахангир Рустамов из аула "Акчакуль" просил о трудоустройстве по специальности, приехавшая из аула "Амирабад" Мукаддас Султанбаева подняла вопрос выделения земельного участка под строительство торговой точки и т.д.

В целом, 21 обращение положительно решено на месте, а требующие определенного времени исполнение еще 18 — взяты на контроль Народной приемной.

После выездного приема хаким района С.Авезов, представители Народной приемной ознакомились с деятельностью ряда предприятий, социальным положением нуждающихся в помощи молодых людей, семей, включенных в "железную тетрадь".

Также прошли встречи с представителями молодежи, женщинами, работающими в предприятиях "Бустон мега текстиль", "Бустоноптимал текстиль", теплице ООО "Эксимголд", ознакомление с районным "Ешлар мехнат гузари". По выявленным в ходе бесед недостаткам определены конкретные мероприятия по устранению.

ККИА