"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Советы врача

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Уже более полугода весь мир живет в условиях пандемии коронавируса. За это время написано немало научных статей ведущих ученых, объясняющих природу COVID-19, правила, которые необходимо соблюдать в повседневной жизни, о мерах профилактики и способах лечения.

И, казалось бы, мы уже знаем все об этой болезни. Однако, несмотря на это, количество людей, заболевших коронавирусом, не уменьшается. Ежедневно мы узнаем данные о новых выявленных случаях. В этой связи, думаю, нелишне будет напомнить о том, что такое коронавирус и в очередной раз призвать жителей республики пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать правила гигиены. Итак, что же такое коронавирус?

Коронавирус — это острое вирусное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Существует несколько разновидностей коронавируса, вызывающего заболевания у человека. В зависимости от генетических свойств возбудителя выделяют три группы вирусов: вирусы человека HCoV-226Е; вирусы человека HCoV-OC43, кишечные возбудители HECoV; коронавирусы SARS-CoV и MERS-CoV; ротавирусы человека HNoV.

Для человека болезнетворными являются респираторные и кишечные коронавирусы. Чаще всего встречается респираторная разновидность заболевания, которая обычно диагностируется, как острая респираторная вирусная инфекция.

Вирусы неустойчивы во внешней среде. Они мгновенно погибают при температуре свыше 56 градусов, разрушаются под действием хлороформа, формалина, этилового спирта или эфира. Источником коронавируса могут быть некоторые животные (обезьяны, птицы, змеи и другие). Источником нового типа возбудителя (2019-nCov) стали, предположительно, летучие мыши. При этом в настоящее время нет данных о том, что домашние животные (такие, как собаки или кошки) могут переносить коронавирус 2019-nCov. Возбудители не могут передаваться напрямую через предметы, дверные ручки, посылки, продукты, если соблюдена гигиена рук и правила кулинарной обработки продуктов. Нельзя касаться загрязненными руками и предметами лица, носа, рта, глаз. Поэтому руки рекомендуется часто и тщательно мыть с мылом или обрабатывать дезинфицирующими средствами. Быстрое мытье и ополаскивание рук не поможет полностью избавиться от вируса. Руки необходимо мыть не менее 40-60 секунд. То же самое относится и к дезинфицирующему средству для рук: используйте дезинфицирующее средство, содержащее не менее 65% спирта (желательно без содержания метилового спирта), и втирайте его в руки не менее 20 секунд по всей поверхности. Еще одна важная мера — максимально ограничьте контакты с окружающими людьми, избегайте столпотворений, не посещайте места большого скопления людей.

Что касается симптомов, то они общеизвестны: высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость, возможна тошнота, рвота и диарея.

Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если вы контактировали с заразившимся COVID-19, вернулись из страны, где идет вспышка болезни, если у вас повышенная температура, кашель и одышка. Если вы заметили у себя подобные симптомы, то не паникуйте, сохраняйте спокойствие и сразу же сообщите об этом в поликлинику, не выходя из дома.

На начальном этапе заражения новым типом возбудителя признаки коронавируса совпадают со всеми признаками обычной простуды: сухой кашель, слабость, повышение температуры. У некоторых пациентов отмечаются поражение глаз (конъюнктивит) и диарея. Если заболевание протекает в легкой форме, воспаление легких не развивается и весь патологический процесс ограничивается слабо выраженными симптомами, в таких случаях температура может подниматься незначительно или вообще оставаться в пределах нормы.

При тяжелых формах заболевания состояние пациента быстро ухудшается, поднимается очень высокая температура, появляется непродуктивный упорный кашель, развивается дыхательная недостаточность. Состояние больного значительно ухудшается, если есть сопутствующие заболевания. В тяжелых случаях последствия коронавируса крайне неблагоприятны: выраженная интоксикация, признаки отека легких, полиорганная недостаточность. Прогноз при таком течении заболевания неблагоприятный. Среди осложнений лидирует вирусная пневмония, ухудшение состояния при которой идет быстрыми темпами, и у пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

Жизнь показала, насколько важно соблюдение всех рекомендаций врачей и специалистов. В первую очередь, все зависит от самих людей. Поэтому еще раз хочу повторить: соблюдайте все правила, ведь они несложные, но помогут обезопасить вас от заражения и уберечь вас от такого серьезного и опасного заболевания.

С.КУРБАНБАЕВА,

ассистент кафедры факультетской и госпитальной терапии

Медицинского института Каракалпакстана.