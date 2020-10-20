"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Молодежь XXI века

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Этот год, думаю, запомнится всем жителям планеты: пандемия коронавируса внесла свои коррективы в нашу жизнь, заставила по-иному взглянуть на устоявшиеся проблемы и явления жизни, перепланировала многое в судьбе каждого человека.

Несмотря на такие сложившиеся тяжелые условия, жизнь продолжается: начали работать многие предприятия, учащиеся школ и вузов учатся дистанционно, открылись частные детские сады. В новом формате прошли вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Отрадно, что во многих семьях республики в этом году прибавилось радости по поводу поступления детей в вузы. Радостное и праздничное настроение царило и в Ходжейлийском "Мехрибанлык уйи" — большом доме для более 130 детей: в высшие учебные заведения поступили четверо воспитанников, закончивших 11-е классы. Это Рано Карамова и Аманжол Жоллыбеков, поступившие на учебу в Государственную Академию хореографии в городе Ташкенте, Дмитрий Коровин — в КГУ имени Бердаха, Азамат Ташмухамедов — НГПИ имени Ажинияза.

Рано, которая окончила школу с "золотой" медалью, в списках Академии хореографии была первой по количеству набранных баллов. Порадовали педагогов и те воспитанники, которые, окончив колледжи в этом году, успешно пройдя тестовые испытания, стали студентами высших учебных заведений. Руслан Иксанов поступил в Нукусский филиал Ташкентского университета информационных технологий, Жасур Дарьябаев и Нурбол Ишангулиев — в КГУ имени Бердаха, Руслан Базарбаев — магистратуру Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета. Все они поступили на учебу по гранту. Их успехи — результат целенаправленной воспитательной и образовательной работы в этом детском учреждении, большого внимания со стороны руководства республики, творческого подхода к своим обязанностям педагогов и воспитателей. Надо отметить, что вышеназванные ребята — победители различных международных и республиканских художественных конкурсов, спортивных соревнований различного ранга. Все они — участники танцевального кружка "Тонг Гунчалари", с большим успехом выступали не только в городах Узбекистана, но и в Крыму, Москве и Республике Корея. Они — лауреаты Гран-при Международного фестиваля стран Азии и Европы "Одаренные дети". А Рано за сольное исполнение каракалпакского танца на этом фестивале получила также диплом 1 степени. Азамат Ташмухамедов, как и Карамова Рано, прекрасным исполнением каракалпакских народных песен, а также песен на языках стран Азии и Европы, не раз покоряли зрителей республики и страны. Надо добавить, что в этом детском учреждении созданы все условия для гармоничного развития подрастающего поколения. Действуют более 20 кружков различного направления, немало спортивных секций. Плавательный бассейн стал настоящей школой спортивного мастерства для детей, поэтому все они умеют плавать, занимаются синхронным плаванием, принимают участие в соревнованиях и занимают призовые места. Среди воспитанников — немало победителей состязаний на воде различного ранга. Помимо этого — занимаются футболом, волейболом, легкой атлетикой, борьбой кураш, теннисом. Недавно девочек стали обучать играть в хоккей на траве. Этот новый вид спорта для этих детей, обучает их заслуженный тренер Республики Узбекистан Игорь Анатольевич Хван. Большое внимание коллектив учреждения уделяет подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, обучают профессии компьютерщика, швеи, кулинара, цветовода, парикмахера, столярному делу. Несомненно, в повышении их интеллектуального уровня большую роль играет и информационно-ресурсный центр, в помещении которого постоянно бывает многолюдно, как и в компьютерном классе. Словом, созданы условия для повышения уровня знаний, подготовки к занятиям и расширения кругозора воспитанников. На страницах нашей газеты в минувшем году была публикация о Рано Карамовой, которая принимала участие в Саммите девушек "Кизларжон" в Самарканде. Презентованный на саммите бизнес-план по открытию небольшой птицефабрики в "Мехрибанлык уйи" не остался на бумаге. Сейчас там более 80 кур и петухов оживляют звуковой фон большой территории "Мехрибанлык уйи". Помимо этого, на столе у детей всегда свежие яйца и куриное мясо. Вот такие инициативные воспитанники живут в этом Доме. Главное — их начинания, предложения всегда находят поддержку у руководства "Мехрибанлык уйи". А это — хороший знак, залог того, что помыслы детей и взрослых находятся на одной волне, волне понимания, доброты и милосердия. Ребята приступили к занятиям дистанционно. Теперь они живут и занимаются в стенах учебных заведений. Конечно, на первых порах им будет нелегко. Но они всегда знают и уверены в том, что руководство родного "Мехрибанлык уйи" им всегда поможет. И эта уверенность — вполне обоснована, доказана годами жизни и воспитания в теплом и добром доме Мехрибанлык. Они твердо уверены в том, что их всегда ждут в гости, о них помнят, им всегда рады. А они постараются оправдать все надежды.

К.ПИРНАЗАРОВА

На снимке: счастливые и гордые (слева направо)

Аманжол, Рано, Руслан, Азамат, Дима.