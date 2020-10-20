"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Благотворительность

АКЦИЯ ФОНДА «ВАКФ»

Недавно Каракалпакским республиканским филиалом общественного благотворительного фонда "Вакф" при Управлении мусульман Узбекистана проведена благотворительная акция "Будем заботливы!".

В общественной мечети "Имам ишан Мухаммед" сорока сиротам, оставшимся без кормильца, передан набор продуктов питания. Ожидается, что еще 160 сиротам со всех районов также будут вручены продуктовые наборы. Для этого фондом выделено 10 миллионов, а попечителями — 5 миллионов сумов.

— Забота о малоимущих людях является одной из составляющих менталитета нашего народа, — говорит временно исполняющий обязанности руководителя республиканского филиала фонда Исламбек Тажетдинов. — Цель нашей акции — оказание посильной поддержки детям-сиротам в этот непростой период.

В этот же день продукты питания были доставлены во все районы республики для проведения на местах аналогичных благотворительных мероприятий.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.