"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мақала

ОТ МАЛЬКА ДО ДАСТАРХАНА

Рыбоводство — отрасль прибыльная, но прежде чем начать получать доход, придется вложить не только финансы, но и знания, опыт и огромный труд.

Без него не выловишь рыбку не только из пруда, но и специальных бассейнов, в которых сегодня выращивают карпов, форель и тилапию. И если вкус карпа или сазана, как еще называют эту рыбу, хорошо знаком нам с детства, то форель в скором времени тоже станет доступной для потребителей. В обществе с ограниченной ответственностью "Каракалпакбаликсаноат" ее не только вырастят, но и приготовят из форели, а также других сортов рыб фрикадельки, котлеты и другую продукцию. Предприятие — это современный кластер, оно способно заготавливать до 200 тонн товарной рыбы, 50 миллионов личинок, 7 миллионов мальков, 5000 тонн кормов, перерабатывать 2500 тонн рыбы в год.

Цифры внушительные, как и сама стоимость проекта — 16 миллиардов сумов, из которых 11 миллиардов банковский кредит, 5 миллиардов — собственные средства "Каракалпакбаликсаноат". При выращивании личинок используется замкнутая система водоемов, метод, позволяющий контролировать процессы и управлять ими автоматически.

Такие рыбные фермы способны поддерживать температуру воды, необходимую для увеличения скорости роста мальков, увеличивать плотность их посадки, насыщать влагу кислородом. У предприятия 24 бассейна, в которые подается очищенная вода, в каждом из них есть возможность вырастить до 7 тысяч рыб.

— Установки замкнутого водоснабжения имеют ряд преимуществ. Это значительная экономия ресурсов, возможность поддержания естественного микроклимата, возможность выращивания рыбы премиум класса, — говорит заведующий инкубационным цехом предприятия, ихтиолог Азамат Жолдасбаев. — Мальки обеспечены кормом, содержащим высокое количество белка. Система УЗВ ферм устроена так, что удаляет продукты жизнедеятельности рыб, а вместо нее каждые 10-15 дней поступает чистая вода.

Готовую продукцию, а это не только полуфабрикаты, есть, где хранить. Предприятие оборудовано морозильной камерой вместимостью 1 тысяча тонн.

Развитие рыбной отрасли в регионе нуждается в специалистах. Их ждут в хозяйствах, которых в республике становится все больше. В ООО "Каракалпакбаликсаноат" за процессом следят 35 человек.

А. Аминова