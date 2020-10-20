"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Вести из районов

В РУСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Как известно, по итогам поездки Президента страны Ш.Мирзиёева в нашу республику 2 октября текущего года министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Н.Хусанов был назначен ответственным за комплексное социально-экономическое развитие Чимбайского района.

Был организован штаб по изучению социально-экономического положения района. Созданная из числа специалистов республиканских и районных организаций и учреждений 21 малая рабочая группа провела подомовой обход семей такого же количества сходов граждан. Было изучено состояние более трех тысяч семей, предложения и пожелания граждан систематизированы и на их основе разработаны конкретные меры.

12 октября группа специалистов во главе с заместителем министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Н.Якубовым побывала в Чимбайском районе и встретилась с жителями махаллинских сходов граждан "Гужимли", "Жипек жолы", "Кокши кала", "Дослык", "Шахтемир", "Абатмакан", "Бердах", "Оржап", сельских сходов граждан "Кенес", "Костерек". В ходе встречи были рассмотрены обращения 76 граждан, 17 из которых решены на месте. По остальным вопросам даны указания соответствующим инстанциям.

Среди поднятых гражданами проблем наиболее важной являлась проблема занятости. Так, согласованы вопросы выделения субсидий в размере 335 миллионов сумов 50 гражданам, включенным в "железную тетрадь", на обустройство теплиц на личных приусадебных участках, 267 миллионов сумов 130 безработным гражданам на бурение артезианских скважин и установку оросительной техники на полевых приусадебных землях, 334,5 миллиона сумов на организацию трех коопераций для обеспечения занятости 150 безработных.

Члены рабочей группы ознакомились с работой цеха по изготовлению угольных брикетов предприятия "Каракалпак комир", после которого обменялись соображениями по поводу реализации дополнительных производственных проектов на основе местного сырья.

В ходе поездки рабочая группа также подробно рассмотрела вопросы инвентаризации бездействующих зданий и неиспользуемых земель, восстановления деятельности 700 субъектов хозяйствования, возведения объектов спортивной и культурной инфраструктуры, хода исполнения решений хакима района об отводе земель на строительство 124 объектов недвижимости, ремонта 16 километров автодорог местного значения, кредитования в общей сложности 68 инвестиционных проектов.

ККИА.

НА СНИМКЕ: в цехе по изготовлению угольных брикетов.