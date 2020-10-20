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КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ УЛУЧШИТСЯ

В Нукусе районным отделениям Государственного унитарного предприятия "Тозахудуд" при Комитете Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды переданы 11 служебных автомашин.

На мероприятии выступили заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды И.Бокижонов, первый заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Ж.Казбеков, директор Государственного унитарного предприятия "Тозахудуд" при Комитете Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды О.Генжебаев, которые рассказали о дальнейшем совершенствовании системы управления работой, связанной с образующимися в отраслях экономики и населенных пунктах бытовыми и промышленными отходами, о реализуемых масштабных мерах по созданию производств с применением высоких технологий по переработке отходов.

Как отмечалось, в регионах при реализации работы, связанной с бытовыми отходами, поэтапно внедряется новая модель государственно-частного партнерства, находящиеся на балансе государственных предприятий полигоны для сбора отходов будут переданы частному партнеру в долгосрочное пользование с условием внедрения технологий по сортировке и переработке с дополнительным привлечением капитальных вложений и инвестиций. Государственным унитарным предприятием "Тозахудуд" за 9 месяцев текущего года на полигонах было размещено 120 тысяч 131 тонна твердых и 22 тысячи 519 тонн жидких отходов.

За счет налаживания в системе государственно-частного партнерства, приобретения новой техники для действующих предприятий и увеличения количества пунктов по сбору отходов по состоянию на 1 сентября текущего года показатель оказанных услуг по сбору и вывозу бытовых отходов из махаллей составил 288.

Вместе с тем за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития в Нукусе, Турткульском, Кунградском, Караузякском районах планируется реализация проекта "Рекультивация полигонов бытовых отходов и строительство полигонов" стоимостью 120 миллионов евро.

— Это, в свою очередь, послужит дальнейшему улучшению работы по вывозу из населенных пунктов твердых бытовых отходов и размещению их на специальных полигонах, — говорит пресс-секретарь председателя Комитета Республики Каракалакстан по экологии и охране окружающей среды Улбосин Мирзаназарова. — Главное, будет достигнуто сокращение уровня загрязнения окружающей среды.

В завершение меро-приятия районным отделениям ГУП "Тозахудуд" переданы 11 служебных автомашин.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,