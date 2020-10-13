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ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЖЕНЩИН

На днях в Нукусе первые участницы семинаров по основам предпринимательства, проводимых Каракал­пак­ским отделением Ассоциации деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аел", получили сертификаты о прохождении курса обучения.

По договоренности Ассоциации деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аел" и Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбе­кистан подобные пятидневные семинары проводятся во всех регионах страны, в Каракалпакстане они начаты в Нукусе и будут продолжены в остальных районах республики.

Вопрос самозанятости как никогда сегодня звучит актуально. Как известно, с 1 июля 2020 г. в стране согласно Постановлению Президента Узбекистана "О мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности и самозанятости" от 8 июня 2020 года утвержден ряд мер по упрощению работы самозанятых граждан. Они были вызваны ситуацией, сложившейся в том числе карантинными мерами, приведшие к непростой ситуации на рынке труда, поэтому столь остро вновь стал вопрос привлечения к предпринимательской деятельности оставшихся без работы.

Согласно данному постановлению перечень профессий самозанятых граждан расширен. Самозанятым разрешено даже оказывать услуги иностранным физическим и юридическим лицам без заключения контракта путем принятия публичного предложения о соглашении или обмена электронными сообщениями, либо выставлением счетов-фактур, в том числе в электронном виде. На днях на видеоселекторном совещании Президент страны, говоря о повышении роли и статуса в обществе женщин и молодежи, вновь обратился к вопросам их самозанятости, поддержке тех, кто состоит в списках "женских" и "молодежных тетрадей".

Ассоциация деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аел" и ее каракалпакское отделение уже давно оказывают консалтинговые услуги женщинам-предпринимателям, они смело могут сказать, что помогли найти многим свой путь в бизнесе. На грантовой основе ассоциацией реализовано более 10 проектов, а за последние два года обучено свыше 10 тысяч женщин. Важно, что в ассоциации обучают женщин в большей части из сельской местности.

Совместная работа с Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана направлена на решение задач, поставленных Президентом страны о повышении роли и статуса женщины в обществе. Для участия в семинаре Центром содействия занятости населения города Нукуса, городским хакимиятом были выбраны кандидаты из числа безработных и состоящих в списках "женской тетради".

От бизнес-идеи и бизнес-плана до информации по регистрации как физического или юридического лица, налогообложению для индивидуального предпринимателя или семейного предприятия получили участ­ницы на семинаре. Все эти знания нужны каждой из участниц: по договоренности с центром содействия занятости и при его под­держке они должны начать свое дело.

В церемонии вручения сертификатов принимала участие заведующая сектором по переобучению и подготовке Центра содействия занятости населения города Нукуса М.Нажимова, которая рассказала о дальнейшей поддержке женщин центром. В частности, о выделении средств на прохождение регистрации. Она рассказала об использовании центром и других инструментов поддержки предпринимателей, которые содействуют в подготовке самозанятых.

— Это первые семинары совместно с Нукусским центром содействия занятости, на которых мы подготовили 9 человек, — говорит исполнительный директор Каракалпакского отделения Ассоциации деловых женщин "Тадбиркор аел" Н.Елибаева. — Такие же семинары мы будем проводить и в районах, каждый месяц мы будем обучать до десяти женщин. Для нас важна совместная работа с госструктурами, такими, как хакимият, махалля, банки. Мы приглашаем всех к сотрудничеству, поддерживать друг друга и решать общие задачи.

И.ПЕТРУШИНА.

НА СНИМКЕ: идет семинар.

Фото автора.