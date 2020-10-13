"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В объективе — Муйнак

УДИВИТЕЛЬНОЕ — РЯДОМ

Сегодняшний Муйнак вполне можно назвать второй северной столицей — город имеет право претендовать на это почетное звание. Муйнак — своеобразный символ перемен, новой счастливой жизни, о которой долгие годы оставалось только мечтать.

Преображается не только центр, но и аулы Муйнакского района, их жители давно нуждались во внимании государства. Реализуемые проекты — выгодные вклады в будущее, считают предприниматели со всей страны, готовые вести свой бизнес в Муйнаке. Общество с ограниченной ответственностью "Бухара гилемлери", к примеру, приступило к строительству коврового цеха, в котором будет трудоустроено 50 жительниц района.

Реализовывать готовую продукцию будет где: "Аллея ремесленников", созданная в самом центре Муйнака — сеть мастерских и торговых точек, куда мастера могут сдать свои изделия. Растет в районе и количество гостиниц, строительство которых ведется с соблюдением всех карантинных норм и правил. В каждом из четырех семейных гостевых домов, открывшихся недавно, одновременно могут разместиться до 15 человек.

А вот юные жители района получили возможность развивать свои знания в области информационных технологий. Научиться 3D-моделированию, компьютерной графике и другим навыкам можно в IT-центре "Future Muynak", курсы ведут преподаватели Нукусского филиала ТУИТ имени Мухаммада Аль-Хорезмий, другие специалисты.

Справлять новоселье в Муйнаке стало нормой жизни. Недавно его отметили работники поселкового схода граждан "Арал", которые переехали в новое здание. Здесь созданы все условия для приема сельчан, как и в помещении схода граждан отдаленного населенного пункта "Мадели аул", которое также было сдано в эксплуатацию в этом году. Семья Бердимуратовых из МСГ "Жайхун" стала владельцем двух новых домов. В декабре прошлого года в доме произошел пожар, унесший жизнь одного из членов семьи, почти полностью повредивший жилье. Новое Бердимуратовым отстроили, что называется, всем миром, при участии районной прокуратуры, хакимията, добрых, небезразличных к чужому горю, людей. Не остались в стороне и другие жители района, которым особо необходима поддержка в эти непростые дни.

Сотни муйнакцев, включенных, в так называемую "железную тетрадь", получили самую различную помощь. Им было оказано содействие в строительстве 67 теплиц, выдано 30 с лишним голов крупного рогатого скота, более 402 миллионов сумов выплат направили на материальную поддержку 388 семей, оказавшихся в непростой ситуации в период пандемии.

Муйнакцы верят, что все самое лучшее еще впереди. В их родном городе вновь появился аэропорт, воздушные ворота которого были закрыты десятилетиями, для ребят строят инновационную школу, первых отдыхающих этим летом принял детский лагерь отдыха "Белый пароход". Завершено строительство мечети "Токпак ата", открыта "Аллея писателей", полным ходом идет возведение многоквартирных домов.

Удивительное рядом — это теперь жители Муйнакского района знают точно.

А.АМИНОВА