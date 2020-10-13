"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Семинары

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

Глобальная пандемия все еще остается актуальной проблемой во всем мире. Поэтому борьба с ней не прекращается, а, напротив, с каждым днем усиливается.

К сожалению, во всех странах на сегодняшний день коронавирусом заболели 350 млн. граждан, а 1 млн. из них умерли.

Этот показатель настораживает и заставляет нас быть еще внимательнее к своему здоровью. И, конечно, строго соблюдать нормы самозащиты.

На днях в городе Нукусе состоялся региональный семинар по профилактике распространения COVID-19, санитарии и гигиене и повышения знаний по здоровому образу жизни сотрудников и волонтеров Общества Красного Полумесяца Узбе­кистана для сотрудников организаций ОКПУ. Открыла семинар председатель Каракалпакской Республиканской организаций ОКПУ Д.Даниярова.

О целях и задачах семинара рассказал начальник МСО (медицинского социального отдела), координатор проекта С. Умаров.

В ходе семинара была заслушана информация о работе во время пандемии, направленной на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, исполнительного директора Хазараспского районного отделения Хорезмской областной организации Г.Матмуратова. Об обучении сотрудников и волонтеров по вопросам COVID-19 (информация о пандемии, ранних симптомах, клинике и элементарных (общедоступных) методах лечения в домашних условиях) рассказал координатор проекта С.Умаров, об индивидуальной защите и оказании первой помощи во время пандемии — ответственный сотрудник Каракалпакской Республиканской организации ОКПУ, специалист по ЧС К. Давлетмуратов.

— Это вторая программа нашего совместного проекта с USAID, — говорит председатель Каракалпакской республиканской организации ОКПУ Дариха Даниярова. — Недавно в рамках этого проекта нашей организацией оказана помощь Республиканской инфекционной больнице. А скоро ОКПУ Узбекистана предстоит оказать материальную помощь малообеспеченным и одиноким людям Узбекистана, в том числе и Каракалпакстана. Надеемся, что наши сотрудники получили необходимые знания и навыки по профилактике коронавирусной инфекции.

Х.Халилаева.

НА СНИМКЕ: во время семинара.