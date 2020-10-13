"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрная сфера

ВЫСОКИЕ УРОЖАИ БЕРУНИЙСКИХ ФЕРМЕРОВ

В настоящее время в разгаре хлопкоуборочная страда. Растет число фермерских хозяйств республики, выполнивших свои договорные обязательства.

Фермерское хозяйство "Алма" из сельского схода граждан "Шимом" Берунийского района, засеяв хлопчатником 30 гектаров площади, достигло урожая 75 тонн хлопка-сырца, перевыполнив, таким образом, договорное обязательство.

— Сегодня наши усилия направлены на то, чтобы до последней коробочки собрать с полей наше национальное богатство, — сказал руководитель хозяйства Шерзод Раманов. — У нас 12 сборщиков хлопка, для которых созданы все условия для продуктивного труда.

Члены фермерского хозяйства "Акром" из ССГ "Бибазар" с 70 гектаров собрали почти 169 тонн хлопка и выполнили годовой прогноз на 103,4 процента. Глава фермерского хозяйства П.Каримов, поблагодарив тружеников, поощрил их памятными подарками.

Т.Сейтназарова,

корреспондент ККИА.