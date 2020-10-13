"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Указ и его исполнение

ПОДДЕРЖКА ЖЕНЩИН ГОСУДАРСТВОМ

В Амударьинском районном отделе по поддержке махалли и семьи состоялся семинар, посвященный ходу исполнения Указа Президента Республики Узбекистан "О мерах по оздоровлению социально-экономической атмосферы в обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень системы работы с семьями и женщинами", а также, вопросам ведения "женской тетради".

В семинаре приняли участие заместители глав сходов граждан района по делам семьи, женщин и социально-духовным вопросам. Участникам мероприятия даны предложения и рекомендации касательно всесторонней поддержки лиц, включенных в "женскую тетрадь".

Как известно, по инициативе Президента нашей страны введен порядок приема женщин в высшие учебные заведения на основе дополнительных государственных грантов. На основании представления районного отдела по поддержке махалли и семьи две девушки приняты в вузы на грантовой основе.

— Мы безмерно счастливы предоставленной возможности. Стать студенткой была моей мечтой. В будущем в качестве специалиста хочу внести свою лепту в процветание Родины, — говорит студентка Д.Турабаева.

ККИА