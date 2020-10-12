"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Информационные технологии

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРАВОСУДИЯ — РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

Стремительное развитие IT-технологий в XXI веке неизбежно привело к их внедрению во все сферы жизнедеятельности, в том числе в сферу правосудия. В современном мире цифровые технологии играют решающую роль во всех сферах.

Для продолжения и выведения на новый, современный уровень работы по развитию сферы науки и просвещения, воспитания молодежи личностями, обладающими глубокими знаниями, высокой культурой и духовностью, формирования конкурентоспособной экономики Президент Республики Узбекистан предложил объявить 2020 год в нашей стране Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики.

В настоящее время практически во всех странах мира проводится цифровизация судебной системы. Электронное правосудие стало уже реальностью. Сравнительный анализ процессов цифровизации в ряде стран дает оценку уровня внедрения IT-технологий в систему правосудия. Для преодоления многовековых проблем судебных органов были разработаны новые информационные ресурсы и системы, которые уже внедрены в других странах. Например, в Казахстане для пользователей электронных ресурсов суда есть "Судебный кабинет", позволяющий обратиться в суд в электронном формате, одновременно получив возможность оплатить государственную пошлину онлайн, проводить мониторинг движения обращения, стадий дела, обеспечивается обратная связь.

В Дании еще до пандемии судебные заседания проводились в онлайн-режиме, а все взаимодействие между судами, госорганами и частными лицами осуществлялось через единый портал minretssag.dk., не допускается подача исков и ходатайств в бумажной форме — такие документы возвращаются судом. Австрийские информационные технологии ELAK и BRZ позволяют любому лицу подавать документы в электронном формате, знакомиться с делами (в т.ч. уголовными), а также пользоваться доступом к общей базе данных судебных актов. Во Франции адвокатское сообщество в настоящее время использует информационную сеть RPVA. Кроме того, уже прошли тестовую стадию системы PORTALIS и PPNLab, позволяющие полностью цифровизировать документооборот по всем категориям дел, а также вводящие технологию электронной презентации вещественных доказательств. Аналогичным образом обстоит дело с ФРГ, применительно к которой упоминается Система электронных судебных и административных ящиков (DE-MAIL).

В век Интернета особое значение имеет цифровизация взаимодействия между судами различных стран. На уровне ЕС данные вопросы уже разрешаются в рамках программы e-CODEX и европейского портала электронного правосудия.

Об интеграции подобных технологий в судебную систему нашей страны говорится в Постановлении Президента Республики Узбекистан "О мерах по цифровизации деятельности органов судебной власти" от 4 сентября 2020 года. Документ направлен на стимулирование либерализации института обращения граждан и субъектов предпринимательства в суды по защите своих прав и интересов, повышения уровня достижения правосудия, а также обеспечение открытости и прозрачности деятельности судов в целом посредством использования современных научных достижений.

Судебная система Узбекистана также не может развиваться лишь по пути наращивания судейского корпуса и аппарата судов, необходимо развитие на качественном уровне. Одним из таких направлений является широкое применение информационных технологий.

На сегодняшний день в деятельность судов уже внедрены системы дистанционного обращения, участия в судебных заседаниях с использованием видеоконференцсвязи, автоматического распределения дел между судьями, опубликования судебных решений в сети Интернет, направления исполнительных документов на принудительное исполнение в электронной форме.

Следующий этап цифровизации деятельности органов судебной власти предусматривает расширение видов интерактивных электронных услуг, оказываемых судами гражданам и субъектам предпринимательства, обеспечение наблюдения в режиме онлайн за процессом рассмотрения каждого обращения, создание возможности свободного пользования интерактивными услугами в зданиях судов.

Приоритетным направлением также выбрано дальнейшее расширение электронного взаимного обмена данными с министерствами, ведомствами и другими организациями для обеспечения оперативного принятия информации, необходимой для отправления правосудия в судах.

Специальные информационные программы помогут обеспечить открытость и прозрачность деятельности судейского сообщества, предоставят возможность дистанционного участия в судебных заседаниях, в том числе посредством мобильных устройств и других форм электронного взаимодействия. Они же создадут условия для получения сторонами судебных решений в режиме онлайн.

Постановлением утверждена Программа цифровизации деятельности органов судебной власти в 2020-2023 годах, которая предусматривает представление судебных решений сторонам по делу в режиме онлайн, по их просьбе — в бумажной форме, фиксацию судебных заседаний во всех судах посредством аудиозаписи на основе ходатайства сторон по делу и с согласия председательствующего, а также формирование протоколов судебных заседаний с использованием данной системы. Эту процедуру начнут осуществлять с 1 января 2021 года. Кроме этого, с 1 июля 2021 года предусматривается автоматическое распределение дел между судьями в судах апелляционной и кассационной инстанции.

Для удобства участников судебных заседаний с 1 октября 2021 года им будут на бесплатной основе отправляться СМС-сообщения с информацией о времени и месте судебного заседания.

В рамках программы до 1 июля 2022 года будет разработано и запущено около 10 новых интерактивных услуг с целью создания удобства в деятельности органов судебной власти, в том числе гражданам и субъектам предпринимательства по достижению правосудия. Нововведения не ограничатся деятельностью судов. Так, с 1 января 2023 года сдача и прием судебных дел в Центральный государственный архив Республики Узбекистан будут проходить в электронной форме.

В соответствии с утвержденной "дорожной картой" по интеграции информационных систем судов с информационными системами государственных органов и организаций будет осуществлено поэтапное подключение информационных систем 28 государственных органов и организаций к информационной системе Верховного суда Республики Узбекистан. В результате такой интеграции суды в процессе рассмотрения определенного дела смогут получать необходимую информацию и документы непосредственно из государственных органов и организаций в электронной форме.

Для создания механизма, позволяющего подавать иски в электронной форме, с 1 января 2022 года в деятельность судов будет внедрен Комплекс информационных систем "Адолат". Он обладает целым рядом новых возможностей. В частности, посредством его инструментария заинтересованные лица смогут наблюдать за процессами рассмотрения исков, заявлений и жалоб в режиме онлайн. Система будет автоматически формировать судебные документы.

Сегодня это означает прежде всего перевод всех возможных процессов в цифровую форму, так как именно она дает максимальный спектр инструментов для интерактивной коммуникации.

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что электронное правосудие — важный шаг на пути к цифровому, т.е. в конечном итоге правосудие должно приобрести цифровую форму, но без соответствующего технического и технологического оснащения этого достичь невозможно. Указанные два процесса — информатизация и автоматизация судебной системы и переход на цифру — могут идти параллельно, но с ориентацией именно на цифровую среду. Максимального использования именно цифровой среды требует и обеспечение цифровой экономики: урегулирование споров онлайн, здесь рассматривается как наиболее эффективное средство осуществления правосудия.

Таким образом, своевременное внедрение цифровых технологий позволит гражданам и субъектам предпринимательства обеспечить доступ к правосудию в условиях чрезвычайного положения, не ограничивая их конституционных прав.

Г.Зарипова,

председатель Экономического суда Республики Каракалпакстан.

М.Каипова,

помощник судьи Чимбайского межрайонного экономического суда.