"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Премьеры

КТО ТАКОЙ КОРКЫТ-АТА?

Передавать потомкам свою историю — это ответственность каждого из нас перед будущим поколением. Изучая традиции, культуру и прошлое своего народа они растут, воспитываясь в духе патриотизма, любви и уважения к родному краю.

А если ребята увидят народных героев в образах сценических персонажей, то ими легко запоминаются известные личности или исторические события.

Творческий коллектив Каракалпакского государственного кукольного театра давно мечтал поставить на своей сцене спектакль "Коркыт-ата". И вот на днях состоялась долгожданная премьера этой постановки и открытие нового сезона театра. Актеры театра полностью вошли в образы, которые требовали от них особенной самоотдачи. Ведь создавать яркие образы нелегко. В спектакле рассказывается о жизни человека, который придумал музыкальный инструмент — кобыз.

Как говорят, когда родился Коркыт (в переводе с каракалпакского языка "Коркыт" означает "Пугать") природа пришла в волнение. Началась страшная гроза с громом. Поэтому и прозвали новорожденного Коркытом за то, что он сильно испугал людей во время своего рождения.

Он — не легенда и не сказочный персонаж, а реальная личность. Об этом свидетельствуют научные работы многих историков и литераторов. Например, кандидат филологических наук, доцент Регионального центра переподготовки и повышения квалификации работников народного образования Республики Каракалпакстан Камал Палымбетов в 1997 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Книга Коркыт ата" и каракалпак­ский фольклор". Именно опираясь на эту научную работу, главный режиссер Каракалпакского кукольного театра, кавалер ордена "Дослык" Мурат Бегимов написал произведение "Коркыт-ата", ставшее основой для спектакля.

И все-таки кто такой Коркыт-ата? На этот вопрос отвечает К.Палымбетов:

— Не только в моей научной диссертации, но и в работах многих ученых доказано, что жил такой человек по имени Коркыт-ата. Существуют разные варианты рассказов о жизнедеятельности Коркыт-ата в Узбекистане, Казахстане, Туркменистане и в других странах. Но все эти данные объединяет одно неоспоримое доказательство того, что Коркыт-ата впервые придумал музыкальный инструмент — кобыз из джиды. По предположениям он родился в местности Баят города Жанкент, расположенном на берегу Сырдарьи в промежутке между VIII-XI веками. Коркыт-ата был известным сказителем, музыкантом, поэтом и мудрым человеком, который решал насущные проблемы людей. С ним советовались и влиятельные личности того времени.

Об этом свидетельствуют исторические факты. Например, Алишер Навои писал о Коркыт-ата: "Среди тюркоязычных народов нет никого подобного ему. Этот великий человек обладал необычайным талантом — предвидеть будущее. Тогда никто не добивался такой славы, которой добился Коркыт-ата".

Именно об этом и говорится в спектакле. Актеры театра стремились передать зрителям дух того времени, когда жил и творил Коркыт-ата. Хочется отметить, что в спектакле было использовано необычное световое оформление, что придало постановке особую интонацию.

— Поэтому спектакль был рассчитан для учащихся старших классов и взрослых, — говорит режиссер спектакля Коблан Калилаев. — Именно из-за того, что появление на свет человека с таким именем сопровождалось пугающими природными явлениями, мы хотели показать спектакль в таком формате, немножко страшном.

В завершение постановки прошло обсуждение худсовета и представителей СМИ нашей республики. Они высказали свои мнения и предложения. Были отмечены недостатки и достижения.

Роли исполнили актеры — Ш.Алламбергенов, Н.Тореев, П.Кулимов, И.Джуманиязова, С.Темирханов, М.Байниязов, Н.Генжебекова, У.Казахбаева и другие.

Каракалпакский государственный кукольный театр в 2021 году торжественно будут отмечать свой 30-летний юбилей. За эти годы было поставлено множество спектаклей для юного зрителя. Труппа театра принимала участие в различных театральных фестивалях. На проведенном недавно онлайн-фестивале кукольных театров Узбекистана театр завоевал почетное второе место со спектаклем "Бэмби пустыни". В связи с празднованием Дня независимости Республики Узбекистан главный режиссер театра Мурат Бегимов был удостоен ордена "Дослык", а актриса Насиба Генжебекова накануне празднования 29-летия независимости Республики Узбекистан была награждена медалью "Шухрат".

Надеемся, что спектакль "Коркыт-ата" займет свое достойное место в репертуаре театра и принесет творческий успех в международных театральных фестивалях в скором будущем.

Х.ХАЛИЛАЕВА.

На снимке: сцена из спектакля.

Фото автора.