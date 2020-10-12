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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШУМАНАЙСКОГО РАЙОНА УЛУЧШАЮТСЯ

6 октября этого года состоялась тринадцатая сессия Шуманайского районного кенеса народных депутатов.

В ее работе приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, депутаты Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, руководители районных предприятий, организаций, учреждений, секторов, а также представители средств массовой информации и блогеры.

Согласно повестке дня руководители 4 секторов выступили с информацией о проделанной работе за минувший период и, признав допущенные недостатки, заверили депутатов в их скорейшем устранении.

Как отмечалось, в целях осуществления комплекса мер по повышению персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти на местах по организации ускоренной реализации предпринимательских инициатив и проектов, налаживанию диалога с населением, повышению уровня жизни и занятости населения, обеспечению ускоренного и комплексного социально-экономического развития регионов, 1 мая текущего года было принято постановление Президента Республики Узбекистан "О внедрении системы рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов".

Как известно, на видеоселекторном совещании по дополнительным мерам развития предпринимательства в регионах, состоявшегося 24 сентября сего года под руководством главы государства, впервые применена рейтинговая оценка социально-экономических показателей городов и районов, степеней создания благоприятной бизнес-среды, использования имеющейся инфраструктуры. По ее результатам, ситуация в Шуманай­ском районе с 12,36 баллами признана "неудовлетворительной".

После этого руководители секторов и ответственные лица с учетом имеющихся упущений разработали соответствующую программу мер.

На основе задач, определенных Президентом в ходе своих поездок в нашу республику, реализуются меры по ускоренному развитию предпринимательства, организации новых производств, обеспечению занятости, которые, в свою очередь, становятся ключевыми факторами повышения доходов граждан.

В частности, в период с 2017-го по 2019 годы пущены в строй 2 предприятия по переработке молока производственной мощностью 1-1,5 тонны в сутки, 2 крупных птицеводческих комплекса, 2 современные теплицы, одно предприятие по выпуску угольных брикетов, один цех по производству обуви, 2 холодильных оборудования емкостью 150-200 тонн и предприятие по переработке корня солодки.

Реализованные проекты начали приносить свои плоды. Заметно вырос экспортный потенциал района. Только за девять месяцев этого года вступили в строй 25 промышленных производств. К примеру, в марте начало свою работу предприятие "Шуманай эко текс" мощностью 7300 тонн пряжи в год. 480 человек получили постоянную работу. На сегодняшний день объем произведенной продукции составил 80 миллиардов сумов, из них в долларовом выражении на 2,1 миллиона осуществлен экспорт в Китай, Российскую Федерацию, Турцию и Беларусь.

Кроме того, 3 августа текущего года реализован проект по переработке корня солодки на предприятии "Лиантайликрайс" за счет средств инвестора. Производственная мощность составляет 400 тонн порошков CJA. Здесь создано 60 новых рабочих мест. До конца года объем экспорта планируется довести до 1,3 миллиона долларов. В следующем году на территории района предусмотрено производство 350 литров кислоты Glabridin и доведение численности работников на данном производстве до 120 человек. Объем экспорта прогнозируется в размере 3 миллионов долларов.

Также в 2021 году будет пущено в эксплуатацию предприятие "Шуманай текс", стоимость которого равна 5,9 миллиона долларов. Предприятие будет специализироваться на выпуске брезента и габардина, а годовая мощность производства составит 3,5 миллиона кубических метров.

В районе разработана программа развития предпринимательства в сферах производства промышленных товаров, оказания услуг, сельского хозяйства, рассчитанная на 2020-2023 годы, а также определены основные точки роста. Согласно им, в 2020-2021 годах предусмотрена реализация 72 проектов на 149 миллиардов сумов и создание 922 новых рабочих мест.

Учитывая рост на мировом рынке спроса на кунжут ООО "Шуманай гунжиэкспо" создан соответствующий кластер и достигнута договоренность с Турон банком о финансировании закупки оборудования по выпуску кунжутного масла. В будущем году 2000 гектаров площадей будут засеяны кунжутом, а ожидаемый урожай составит 1800 тонн. В перспективе посевные площади будут расширяться до 6500 гектаров, объем урожая достигнет 5600 тонн, с которых планируется получение 2800 тонн кунжутного масла.

В теплицах создается лимонарий, площадь которого составит 1,5 гектара, а в следующем году — 3, в рамках 8 проектов по животноводству намечено приобретение 343 голов племенного крупного рогатого скота на 12,2 миллиарда сумов, ну а в сфере услуг к реализации подготовлены 19 проектов на 16,4 миллиарда сумов. В ближайшие два года на 83 гектарах будет размещена теплица.

Количество субъектов малого бизнеса в районе достигло 414 единиц, за счет вновь созданных предприятий МСБ соз­дано 1,5 тысячи новых рабочих мест. На основе Инвестиционной программы до конца нынешнего года будет создано 20 новых субъектов МСБ и обеспечена занятость 70 граждан.

В результате принятых мер до конца года объем производства промышленной продукции ожидается на уровне 165,1 миллиарда сумов, что по сравнению с минувшим годом выше в 3,1 раза, экспорт вырастет в 4,5 раза, составив 7,1 миллиона долларов. Ожидаются дополнительные поступления в бюджет в размере 2 миллиардов сумов, уровень безработицы снизится с 13,1 до 9,5 процента.

Таким образом, район к концу года может перейти с "красного" на "желтый" регион в системе рейтинговых оценок.

На сессии выступили председатель комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Ш.Атаниязов, член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан О.Атаниязова, депутат Жокаргы Кенеса У.Жалменов.

В ходе заседания хаким района Б.Янгибаев ответил на вопросы депутатов, журналистов и блогеров.

По рассмотренному вопросу сессия приняла соответствующее постановление.

Д.Абибуллаев,

корресподент ККИА.