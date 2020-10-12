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ИЗБРАНЫ ЧЛЕНЫ СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА

9 октября этого года в Нукусе состоялось совмест­ное заседание депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, городского и районных кенесов народных депутатов по выборам членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывших.

На заседании вступительным словом выступил Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов.

В соответствии со статьей 78 Избирательного кодекса совместное заседание открыл заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан М.Истамов.

Были исполнены государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

М.Истамов высоко оценил итоги выборов в 5 избирательных округах по выборам в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, 9 избирательных округах по выборам в городской и районные кенесы народных депутатов вместо выбывших. Также, согласно Избирательному кодексу, разъяснены порядок и правила проведения выборов членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вместо выбывших.

Председательствующим на заседании был предложен депутат от избирательного округа №31 "Урта кала" А.Давлетов. Депутаты одобрили предложение.

Затем для ведения работы совместного заседания открытым голосованием избраны рабочий президиум, для выдвижения кандидатов в члены Сената — Консультативный совет, Секретариат заседания, члены Счетной комиссии.

В отдельном кабинете прошло заседание Консультативного совета, избранного из депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, городского и районного кенесов народных депутатов, для выдвижения кандидатов в члены Сената.

Председатель Консультативного совета, депутат Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан от избирательного округа №56 "Бердах" Б.Абдуллаев дал информацию о принятом на заседании совета решении.

На рассмотрение совместного заседания представлены кандидатуры двух депутатов, выдвинутых для включения в избирательный бюллетень для проведения тайного голосования по выборам членов Сената.

Для включения в избирательный бюллетень по выборам членов Сената Консультативный совет выдвинул депутата Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан от избирательного округа №45 "Шоманай", председателя Совета объединения профессиональных союзов Каракалпакстан У.Жалменова и депутата Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан от избирательного округа №63 "Караколь", Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалова.

После обсуждения, проходившего в обстановке открытости, депутатом даны сведения о трудовом пути, жизненным опыте, организаторских качествах каждого из кандидатов. Открытым голосованием принято постановление о включении кандидатур, выдвинутых Консультативным советом, в избирательный бюллетень для тайного голосования.

После этого прошли выборы членов Сената. На выборах, прошедших на основе демократических принципов, было организовано тайное голосование каждого депутата.

Члены Счетной комиссии в установленном порядке провели подсчет поданных за кандидатов голосов и объявили о результатах.

По результатам выборов депутат Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан от избирательного округа №45 "Шоманай", председатель Совета объединения профессиональных союзов Каракалпакстана У.Жалменов и депутат Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан от избирательного округа №63 "Караколь", Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов избраны членами Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

На этом совместное заседание депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, городского и районных кенесов народных депутатов завершило свою работу.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.