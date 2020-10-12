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ПРИЕМ В ЖОКАРГЫ КЕНЕСЕ

7 октября этого года Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов принял Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Узбекистан Н.Дорошенко.

В ходе беседы состоялся полезный обмен мнениями по развитию экономических и культурных связей между регионами Украины и Республики Каракалпакстан, сотрудничества в таких областях, как животноводство, туризм, образование, подготовка кадров в IT-сфере, медицина, фармацевтика.

Посол Н.Дорошенко выразил сердечную признательность главе республики М.Камалову за радушный прием.

— Цель нашей поездки — поднятие на новый качественный уровень взаимовыгодные отношения между Узбекистаном и Украиной, — сказал господин посол. — В частности, мы намерены наладить тесное сотрудничество между Каракалпакским государственным музеем искусств имени И.В.Савицкого и музеями Украины, регулярную организацию совместных культурных мероприятий, а также поближе ознакомиться с инвестиционным и туристическим потенциалом Каракалпакстана.

Затем в Совете Министров Республики Каракалпакстан для украинской делегации была организована презентация инвестиционных возможностей республики.

Гости также осмотрели экспозиции Музея искусств, посетили могилу И.В.Савицкого и возложили к ней цветы.

ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.