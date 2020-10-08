"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Искусство

ИСКРА

Его путь в творчество, можно сказать, начинается. Он постепенно идет по тропинке, которая в ближайшее время выведет его на большую дорогу искусства. А сейчас для него — время испытаний, победив которые можно добиться желаемой цели.

Я думаю, что талант — это росток, который нуждается в уходе, а также и в постоянной заботе. И нет человека, который без определенных знаний и опыта не добился бы в жизни и творчестве успеха.

Обычный мальчик Сапарбай Шерманов рос неравнодушным к пению. В юношестве его голос можно было услышать только лишь в родном ауле "Ташкент", что в Шуманай­ском районе.

Петь народные песни он научился у своего отца Насыра, который блистает своим талантом и в настоящее время. Исполнение песен отца и сына часто украшают и сейчас торжественные мероприятия родного села. Вот так и зарождался интерес Сапарбая к искусству. После окончания общеобразовательной школы С.Шерманов поступает в Нукусский колледж искусства и культуры на отделение академического вокала. Сначала он решил, что будет петь национальные песни, но его первый наставник — народный артист Каракалпакстана Б.Надыров, видя, что Сапарбаю хорошо удается исполнение арий из опер, посоветовал ему заняться академическим вокалом. Через год, когда педагог ушел на заслуженный отдых, он попал в руки заслуженного артиста Каракалпакстана, кавалера ордена "Дослык" Дарибая Хожабергенова, который открыл С.Шерманову широкий мир оперного искусства. Во время учебы в колледже он пробовал свои силы в таких творческих конкурсах, как "Булбилзибан" в Нукусе, в финальном туре "Нихол" в Ташкенте, в конкурсе юных талантов в Самарканде и во многих других творческих состязаниях, которые стали для начинающего певца полезными уроками. Потом Сапарбая ждали 4 года учебы в Государственной консерватории Узбекистана. С 2014 по 2018 годы он обучался здесь у известных педагогов, в том числе и у своего наставника, доцента кафедры академического вокала Эгамберды Турсунова. За годы учебы в вузе С.Шерманов принимал активное участие в различных творческих конкурсах: в фестивале среди студентов консерватории "Ешлик бахори", Республиканском конкурсе, посвященном памяти народной артистки Узбе­кистана, известной оперной певицы Назиры Ахмедовой, где он занял третье место. Почетное 3 место присвоили ему и на международном конкурсе "Романсиада", проходившем в городе Чимкент (Республика Казахстан).

На сцене консерватории и на конкурсах он исполнял арии из опер "Травиата", "Проделки Майсары", "Евгений Онегин", русские романсы и многие другие произведения. Учеба и подобные творческие состязания стали для молодого парня своеобразным испытанием вокальных возможностей. А это, в свою очередь, пригодилось Сапарбаю и в трудовой деятельности в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха. Теперь его карьера связана с этим театром. Начинающему артисту доверили роль Суртайшахан в опере "Гулайым" (Н.Мухаммеддинов, Г.Матьякубова), "Старейшина" в опере "Тумарис" (К.Заретдинов, И.Юсупов).

— В настоящее время идет репетиция новой оперы "Халык ушын" (К.Заретдинов, К.Каримов), где я исполняю роль Бердаха, — говорит С.Шерманов. — Я надеюсь, что справлюсь с этой ответственной ролью благодаря советам и поддержке моих наставников в театре.

Сапарбай раскрывает зрителям и другие грани своего творчества, исполняя песни разных народов мира. Во время карантина он стал активным участником онлайн-конкурсов и передач Каракалпакского телевидения "Сазлы кеш", где выступал вживую.

Я спросила у него:

— Как вы поступите, если не услышите аплодисментов после выступления на сцене?

Он ответил:

— В этом случаях я все равно постараюсь вести себя достойно. Мои наставники строго учили меня и этике, как вести себя перед зрителями. Если я не заслужил аплодисментов, значит, должен еще больше работать над собой. Думаю, что каждый из нас может допустить ошибки, но самое главное вовремя осознать это и не повторять впредь.

У Сапарбая Шерманова на ближайшее время много творческих планов. А самое главное — он находится в самом расцвете своего таланта, которому необходимы советы и наставления. Как искре, которая может разгореться в яркое пламя. Пламя искусства.

Х.ХАЛИЛАЕВА