Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:20:11, 08.10.2020
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В органах самоуправления

БЛАГОПРИЯТНЫЕ  УСЛОВИЯ ДЛЯ  СХОДОВ ГРАЖДАН

В Нукусе  сдано  в эксплуатацию  здание  махаллинского схода граждан "Байтерек".

На торжественной церемонии открытия   административного корпуса   МСГ министр  по поддержке  махалли и семьи Республики Узбекистан  Р.Маматов сердечно поздравил собравшихся  с этим памятным событием.

Он отметил, что по инициативе Президента  в нашей стране успешно реализуются меры по дальнейшему совершенствованию деятельности органов самоуправления граждан, укреплению  их материально-технической базы, стимулированию  труда работников данной сферы.  В своем выступлении  на внеочередной восьмой сессии Жокаргы Кенеса  Республики Каракалпакстан глава нашего государства  определил десять приоритетов на ближайшие три года, в число которых входят и задачи по развитию деятельности сходов граждан.

И это не случайно.  Потому что институт махалли и семьи должен стать зеркалом осуществления принципов социальной справедливости в обществе. Это место должно стать обителью, где решаются  самые насущные  и злободневные проблемы граждан. Поэтому в последние годы обращается усиленное внимание  созданию благоприятных условий деятельности сходов граждан, включая обеспечение подходящими административными зданиями. К числу таких зданий можно отнести и новое здание МСГ "Байтерек", построенное при  попечительстве общества  с ограниченной ответственностью "Трансгаз сервис Нукус".

— Символично,  что новое здание сдано в эксплуатацию в русле поездки Президента в нашу республику, — говорит председатель схода граждан Сыргагуль Есбосинова. — Задачи, поставленные  главой государства на сессии Жокаргы Кенеса,  возлагают на нас  особую ответственность.

Участники мероприятия ближе ознакомились с условиями  труда в новом здании.

Р.Маматов также побывал в МСГ "Наупир", где встретившись с работниками, высказал свои мнения и рекомендации по улучшению мер поддержки малообеспеченных семей и граждан.

Затем в Министерстве по поддержке махалли и семьи Республики Каракалпакстан состоялась встреча с руководителями городского и районных отделений министерства.

 

ККИА

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