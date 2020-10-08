"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В органах самоуправления

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СХОДОВ ГРАЖДАН

В Нукусе сдано в эксплуатацию здание махаллинского схода граждан "Байтерек".

На торжественной церемонии открытия административного корпуса МСГ министр по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан Р.Маматов сердечно поздравил собравшихся с этим памятным событием.

Он отметил, что по инициативе Президента в нашей стране успешно реализуются меры по дальнейшему совершенствованию деятельности органов самоуправления граждан, укреплению их материально-технической базы, стимулированию труда работников данной сферы. В своем выступлении на внеочередной восьмой сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан глава нашего государства определил десять приоритетов на ближайшие три года, в число которых входят и задачи по развитию деятельности сходов граждан.

И это не случайно. Потому что институт махалли и семьи должен стать зеркалом осуществления принципов социальной справедливости в обществе. Это место должно стать обителью, где решаются самые насущные и злободневные проблемы граждан. Поэтому в последние годы обращается усиленное внимание созданию благоприятных условий деятельности сходов граждан, включая обеспечение подходящими административными зданиями. К числу таких зданий можно отнести и новое здание МСГ "Байтерек", построенное при попечительстве общества с ограниченной ответственностью "Трансгаз сервис Нукус".

— Символично, что новое здание сдано в эксплуатацию в русле поездки Президента в нашу республику, — говорит председатель схода граждан Сыргагуль Есбосинова. — Задачи, поставленные главой государства на сессии Жокаргы Кенеса, возлагают на нас особую ответственность.

Участники мероприятия ближе ознакомились с условиями труда в новом здании.

Р.Маматов также побывал в МСГ "Наупир", где встретившись с работниками, высказал свои мнения и рекомендации по улучшению мер поддержки малообеспеченных семей и граждан.

Затем в Министерстве по поддержке махалли и семьи Республики Каракалпакстан состоялась встреча с руководителями городского и районных отделений министерства.

ККИА