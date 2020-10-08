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ВСТУПИЛО В СТРОЙ НОВОЕ ЗДАНИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

1 октября этого года в Нукусе состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию здания Выставочного дворца Каракалпакского управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

На церемонии выступил Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев, который поздравил собравшихся с всенародным праздником — Днем учителей и наставников, пуском в эксплуатацию нового здания Каракалпак­ского ресуправления ТПП Узбекистана.

В ходе торжественного мероприятия председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана А.Икрамов, председатель общества с ограниченной ответственностью "Строй-Вектор" К.Панаев, руководитель фермерского хозяйства "Тайымбет" Тахтакупырского района, Герой Узбекистана С.Сейтназаров рассказали собравшимся о масштабной работе, проводимой в нашей стране под руководством Президента по развитию предпринимательства, всесторонней поддержке деятельности субъектов бизнеса.

Одним из наглядных подтверждений этому является тот факт, что из ныне действующих в республике 17,5 тысячи предпринимательских субъектов половина создана только за последние три года.

На первом этаже нового здания расположен зал для экспозиции товаров и продукции, выпущенной предпринимателями, а на втором этаже — собственно Каракалпакское ресуправление ТПП, а также Ассоциация ремесленников. В Выставочном дворце для каждого района выделено отдельное место и здесь в дальнейшем будет организована постоянно действующая выставка продукции бизнес-субъектов.

— На нашем предприятии, учрежденном благодаря инициативе главы государства, выпускаются 10 моделей телевизоров и 8 — пылесосов, — говорит инженер-технолог завода "Samsung" в городе Нукусе Еркинбай Джанабаев— Из 300 человек персонала подавляющее большинство составляет молодежь. Кроме поставок на внутренний рынок мы экспортируем свою продукцию в Казахстан. В перспективе намерены расширить географию экспорта.

Гости осмотрели новое здание и ознакомились с выставкой товаров, произведенных предпринимателями.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.