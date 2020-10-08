"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Статьи

СТИХИ — ЕЕ СТИХИЯ

Зарина Олимова умеет "видеть" душой — чувствовать, сопереживать, а потом переносить все пережитые эмоции на бумагу. Ее стихи и публицистика не оставляют равнодушными, каждая строчка бьет в самое сердце, они пронизаны любовью, светом и теплом.

Зарина никогда не считала себя человеком с ограниченными возможностями — воспитанница Бухарской городской школы-интерната №24 для незрячих и слабовидящих детей отличалась от многих ровесников сильным характером и искренней верой в то, что у нее все получится. В 2002 году она поступает в Самаркандский государственный педагогический институт имени Алишера Навои на факультет узбекской филологии, а в 2008 получает диплом магистра, отучившись в Навоийском государственном педагогическом институте. В Бухарском профессиональном колледже культуры сумела влюбить в узбекскую литературу мальчишек и девчонок, которые в школе едва тянули этот предмет. Любимый педагог поощрял робкие пробы пера своих подопечных, а они заучивали наизусть ее стихи — такие проникновенные и чистые, как первые светлые чувства. В 2011 году, продолжая работать в колледже, Зарина защитила кандидатскую диссертацию, а еще она приняла участие в международном конкурсе эссе для незрячих авторов, проходившем в Стране Восходящего Солнца. Три ее работы опубликовали в нескольких изданиях Японии, Турции и Азербайджана.

Шесть лет назад Зарина переехала в Нукус, в столицу Каракалпакстана ее позвала любовь. С будущим мужем Абатом Досжановым она познакомилась в Карши, на одном из конкурсов. Абат, как и Зарина, после окончания интерната для незрячих и слабовидящих детей получил высшее образование, закончил КГУ имени Бердаха. Вернулся в родной интернат, преподавать математику и геометрию. Из Бухары Зарина уезжала с легким сердцем — рядом надежный человек, а впереди — новые открытия и достижения. Начав работать в той же школе-интернате, где трудился супруг, она продолжала заниматься творчеством. Ее произведения выходят в "Нурафшон тонг", "Бир сафда" и " Коракалпогистон тонги", а в 2017 году увидела свет первая книга "Тафаккур жилолари". В прошлом году Зарина Олимова выпустила еще один сборник — "Туй¬улар соњили". И на карантине она не скучала — участвовала в различных онлайн-конкурсах, становилась победительницей. Диплом I степени конкурса "Куеш ва китоб", медаль за победу в конкурсе имени поэта Ульмаса Жавлона и другие награды — подтверждение того, что Зарина личность, для которой нет ничего невозможного. Она еще не раз порадует поклонников своего таланта новыми произведениями, станет лучшей на очередном конкурсе, поможет ребятам понять смысл поэзии Навои, Бабура и Зульфии. Зарина с мужем Абатом растят сына настоящим человеком — сильным духом и готовым всегда придти на помощь тем, кто в ней нуждается. Что еще нужно для счастья?

А.Аминова