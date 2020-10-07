"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Семинары

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

В 2022 году в Узбекистане пройдет перепись населения. Правовой основой этого служит Указ Президента Республики Узбекистан "Об утверждении Концепции проведения в 2022 году переписи населения в Республике Узбекистан" от 5 февраля 2019 года. На основании данного указа разработан и принят Закон Республики Узбекистан "О переписи населения".

В этом законе раскрыты цели и задачи, основные понятия, задачи и принципы переписи населения. В качестве одного из принципов закреплено, что перепись проводится не реже одного раза в десять лет, а решение о проведении переписи принимается Президентом Республики Узбекистан.

Жизнь каждого гражданина напрямую зависит от того, насколько хорошо информировано государство и общество о населении в целом, о его демографических и социальных характеристиках. Несмотря на процесс глобализации, большинство проблем и вопросов, непосредственно влияющих на качество жизни конкретного человека, зависит от решений, принимаемых на уровне государства. При этом наиболее точным источником информации о состоянии населения по-прежнему остается традиционная крупномасштабная перепись населения, основанная на опросе каждого гражданина с переписчиком.

Впервые перепись населения на территории Узбекистана была осуществлена в 1897 году. Затем такое мероприятие проводилось в 1926, 1939, 1959, 1970 и 1980-м годах. В последний раз перепись проводилась в 1989 году, и тогда население республики составляло 19,7 миллиона человек.

Примерная дата проведения переписи населения в Узбекистане — 1-25 ноября 2022 года.

Что же нужно знать участнику переписи населения?

Во-первых, перепись населения является крупнейшим общегосударственным мероприятием, в результате которого появится конкретная "фотография" населения страны. Оно станет историческим для нашей страны, так как проводится впервые после обретения независимости.

Во-вторых, данные переписи используются для подготовки и реализации целевых программ, таких, как "социальная защита", "инвестиции", "жилье", "здравоохранение" и других.

В-третьих, перепись населения поможет созданию глобального образа населения мира.

В большинстве стран мира участие в глобальной переписи является обязательным. Каждый гражданин должен пройти перепись, осознавая, что он является частью сообщества, которому нужна информация о гражданах. В некоторых странах — США, Великобритания, Чехия — в соответствии с законодательством предусмотрен административный штраф за отказ от участия в переписи.

В Узбекистане намечается провести перепись населения под лозунгом "Стань частью нового Узбекистана!" и участие в нем — дело добровольное. В результатах переписи заинтересовано не только государство, но и мы сами.

Общение с переписчиком продлится около 15 минут. Никаких документов вы ему не предъявляете, если кто-то из домашних отсутствует, переписчик может записать сведения о них со слов присутствующих членов домохозяйства. В исключительных случаях (если, к примеру, все жильцы квартиры отсутствуют весь период переписи или категорически отказываются сообщать о себе что-либо), самые общие сведения о них будут заполняться на основании административных данных.

Однако не стоит думать: можно не участвовать в переписи, меня и так учтут, всех нас все равно посчитают! Учет сугубо административных данных снижает ценность результатов переписи, лишает ее того социального наполнения, которое придает ей личное участие каждого гражданина. Ведь по этим данным можно получить только сведения о поле и возрасте отсутствующих. Все остальные вопросы останутся без ответа.

Какие же вопросы задает переписчик? Персональные данные которые в обязательном порядке содержат следующие основные вопросы: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, возраст, пол, национальность, место жительства, владение языками, образование, состояние в браке, количество детей и другие.

По решению Кабинета Министров Республики Узбекистан в программе переписи населения могут быть дополнительно отражены иные вопросы. Переписные анкеты разных стран похожи: современные государства нуждаются в ответах примерно на одни и те же вопросы. Их интересует численность населения, возраст, пол, образование, национальный состав. Для разработки государственных социальных программ требуется информация об условиях жизни.

Может возникнуть такой вопрос: не попадут ли материалы переписи в руки налоговых служб или другие учреждения? Почти во всех странах мира существуют законы о статистике, согласно которым вся собранная в ходе переписи информация используется только для статистических целей и сохраняется строго конфиденциально. Информация, полученная о каждом конкретном человеке, не может быть передана какой-либо ор­ганизации или частному лицу. В Законе Республики Узбекистан "О переписи населения" указана конфиденциальность персональных данных и что они не подлежат раскрытию и распространению без согласия респондента.

С какого же возраста можно принимать участие в переписи? Переписи населения подлежит все население страны, независимо от возраста. Сведения о несовершеннолетних сообщают совершеннолетние члены семьи.

Граждане, которые в силу каких-либо обстоятельств не имеют возможности или не желают встретиться с переписчиком в своем доме, могут пройти процедуру переписи на стационарном переписном участке. О месте нахождения стационарных участков будет объявлено заранее или же все желающие могут заполнить анкеты в электронном виде через официальный сайт Комитета aholi.stat.uz

А.АБДИГАНИЕВ,

специалист Управления статистики Республики Каракалпакстан.