"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Семинары

ПО ВОПРОСАМ АДАПТАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

На днях в Нукусе состоялся семинар по проекту Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) "Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского моря" (CAMP4ASB) на тему "Распространение доступных технологий на местном уровне в Центральной Азии для адаптации к изменению климата", организованный для фермеров и руководителей дехканских хозяйств.

Это пятилетний проект РЭЦЦА, финансируемый Всемирным банком, партнерами которого являются Исполнительный Комитет Международного фонда спасения Арала (ИК МФСА), а также Национальные партнеры Центральной Азии. Основная цель проекта заключается в обеспечении доступа к информационным услугам в области изменения климата для ключевых заинтересованных сторон в странах Центральной Азии, а также увеличении объемов инвестиций и мероприятий по наращиванию потенциала, которые могут решить проблемы, связанные с изменением климата. РЭЦЦА в рамках данного проекта, отвечает за реализацию регионального компонента, который направлен на укрепление базы знаний и потенциала для борьбы с изменением климата, а также содействию регионального диалога.

Изменение климата воздействует на наиболее уязвимые слои населения, проживающие в районах естественных бедствий (засухи, сели, оползни, наводнения, лавины, морозы, пыльные бури, тепловые волны). Среди них жители сельской местности, которые составляют 27% населения в Узбекистане, зависящие от сельхозпроизводства. Прогнозируемые воздействия изменения климата показывают, что при отсутствии дополнительных ресурсосберегающих мер, местные сообщества могут столкнуться с серьезным дефицитом водных и энергетических ресурсов, а увеличение числа засух и опасных явлений, приводящих к неустойчивости сельскохозяйственного производства, угрожает продовольственной и экологической безопасности.

В рамках работы проекта по распространению доступных технологий в Цент­ральной Азии для адаптации к изменению климата на местном уровне с этого года проводится серия обучающих тренингов в странах Центральной Азии с теоретическими и практическими занятиями. Они направлены на повышение осведомленности и укрепление потенциала небольших фермерских и домашних хозяйств, малых и средних предприятий, местных сообществ, ассоциаций и ННО по использованию устойчивых к изменению климата технологий на местном уровне в области энергетики, водного хозяйства и производства продуктов питания.

О том, как адаптироваться к существующим климатическим условиям и какие ресурсосберегающие технологии использовать в непростых условиях Каракалпакстана, обращаясь к успешным агропрактикам, рассказывалось на семинаре.

— Пришло время, когда данные практики необходимо внедрять в сельхозпроизводство, — говорит тренер семинара Ю.Камалов, — ведь уже сегодня мы видим как сложные почвенно-климатические условия региона и дефицит воды сказываются на урожаях, на благосостоянии людей.

С этой целью Узбекистан перестраивает свою стратегию развития сельского хозяйства, ставя приоритетом экономию ресурсов, и, в первую очередь, водных. Подобная инициатива Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева была выдвинута на заседании Совета глав государств-учредителей МФСА и направлена "на объединение наших общих усилий в целях формирования условий для привлечения иностранных инвестиций в разработку и внедрение экологически чистых технологий; комплексного внедрения принципов "зеленой" экономики, экологически чистых, энерго- и водосберегающих технологий..."

Принятая же в стране Стратегия по переходу Республики Узбекистан на "зеленую" экономику на период 2019-2030 годов предусматривает принятие системных мер по внедрению "зеленых" технологий и переходу к ней. Узбекистан анонсировал разработку национальной стратегии низкоуглеродной энергетики — направления возобновляемой ("зеленой") энергетики, связанной с низким потреблением ископаемого топлива. Стратегия следует за принятой в начале мая концепцией обеспечения Узбекистана электроэнергией до 2030 года, которая предполагает резкое сокращение использования газовых генераторов — с нынешних 83% до 50%, а также ставит целью перейти на использование ядерной, солнечной и ветряной энергии (до 15%, 8% и 7% соответственно).

В этой связи, применение на местном уровне доступных недорогих зеленых технологий и соответствующих лучших практик для устойчивого энерго-, водо- и землепользования является весьма актуальным. Их распространение будет также способствовать занятости, повышению уровня жизни, сохранению окружающей природной среды и здоровья населения.

Семинар в Нукусе включал доклады, видеофильмы, другие материалы о проблемах изменения климата и мерах, принимаемых в странах Центральной Азии. Эксперты проекта рассказали о доступных климатически устойчивых технологиях, демонстрировали способы изготовления и применения простейшего оборудования и инвентаря на базе фермерских и индивидуальных хозяйств. Был предложен опыт некоторых фермеров Ташкентской области по переработке органических отходов при помощи дождевых червей и полезных микроорганизмов, полученное удобрение может использоваться при посадке в открытый грунт и теплицах, а также в различных мероприятиях в лесоводстве и подкормке комнатных растений. Другая их технология — это использование процесса термофильного горения субстрата из органических отходов, которая подогревает воду и ее используют для обогрева теплицы.

Участники семинара также ознакомились с опытом Ферганской области — полив из пластиковых бутылок, солнечное капельное орошение "Kondens Kompressor" , которое применяется вместе с мульчированием почвы и системой полива "соломенная река".

Каракалпакстанский опыт представлен изготовлением и использованием простейших солнечных духовок и кухонь.

В заключение была отмечена важность и своевременность проведения подобного семинара.

И.ПЕТРУШИНА