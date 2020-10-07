"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ И НАСТАВНИКОВ

ЦВЕТОК ДОБРА

В своей младшей дочери Галине Павел Фофонов видел учительницу с самого детства. Потомок уральцев — староверов, он строго придерживался канонов традиционной веры, держал пост, ходил в молельный дом, но Булгакова и Солженицына уважал очень.

Не сумев получить высшего образования, мечтал выучить в вузах всех своих пятерых детей. Окончить университет получилось только у Галины, заветный диплом стал пропуском в волшебную сказку, в которой она живет больше двадцати лет. "Учитель русского языка и литературы — это не специальность, а диагноз, поставленный на всю оставшуюся жизнь. И лекарства от него пока не придумали", — считает Галина Павловна Фофонова.

В Каракалпакский государственный университет имени Бердаха Галя поступила с первой попытки. В 1993 году в Узбекистане впервые внедрили тестовые испытания, которые многие выпускники школ тогда провалили. Галина их выдержала. Ответы на сложные вопросы по русскому языку и литературе, другим предметам она нашла с легкостью: помогли не только базовые школьные знания, но и ... герои книг, о которых она знала больше, чем о своих одноклассниках и подругах.

— Когда приезжала в гости, папа спрашивал, какую новую книгу я прочитала, просил дать и ему ее почитать. Интересовался преподавателями, их отношением ко мне и заставлял каждый раз проводить импровизированный урок для них с мамой и внуков. Если знал ответ, тянул руку и радовался, как маленький. Великим таинством была для отца проверка зачетки. Увидев, что учусь хорошо, говорил, что молится за меня и что слово святое — работает. Видишь, как! — вспоминает учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы №46 города Нукуса Галина Павловна Фофонова. — После окончания вуза вернуться в родной город не получилось — оставили учителем в школе, где проходила практику. Сразу же дали руководство пятым классом, и нужно было сделать все, чтобы они смогли принять меня после своей первой учительницы. Они открывали меня, а я — их. Найти общий язык помогали родители ребят, которые рассказывали об их привычках, увлечениях, способностях и даже страхах. Мы становились друзьями, но предстояло главное — влюбить в свой предмет. Не заставляя заучивать правила или стихи, а помогать познавать русский язык, как они познают друг друга. Урок — игра, урок — путешествие, урок — состязание. Чтобы в будущем, общаясь на русском, и слыша комплименты о безукоризненном произношении, говорили: "Это Галина Павловна нас научила".

Опыт работы учителя высшей категории Галины Фофоновой изучают во многих школах Каракалпакстана. За ним едут из отдаленных аулов и районных центров, чтобы потом проводить необычные уроки в своих школах.

Наставник школы "Учитель — ученик", она охотно раскрывает секреты, делится наработками, проводит мастер-классы. На них педагоги с удивлением узнают, что произведения Лермонтова или Толстого ученики пропускают через себя, чувствуя и проживая их жизнь, а не заучивая отрывок наизусть.

Пять лет назад Галина Павловна была признана лучшим учителем года в Каракалпакстане, в 2016 приняла участие в Х международной ассамблее "Русского мира" в городе Москве. В этом — ее разработка "Поэма Пушкина "Полтава" — удостаивается первого места среди учителей русского языка и литературы в Узбекистане.

Двадцать два года учительства — лишь начало пути. Это как первый том книги, за которым будут новые, еще интереснее, захватывающе. Ученики эпохи гаджетов значительно отличаются от тех, что были первыми в ее жизни — мальчишками и девчонками, что приходили в гости в снимаемую ей квартиру, под предлогом поговорить о Тургеневе и Ахматовой поделиться тайнами сердечных мук. Они выросли и разлетелись по жизни, как птицы, но связь с учителем не прервалась — она нить, связывающая их настоящее и прошлое. Им и сегодня есть, что рассказать учителю и другу, в чем признаться и о чем спросить. Для Павловны, как называли и называют ее в школе, нет бывших учеников, ведь дети бывшими быть не могут. И племя молодое, незнакомое, помешанное на блогах и селфи, не меньшая отрада, и говорить на одном языке у них получается отлично.

Например, о счастье. И это не просто тема урока, а разговор за "жизнь", пусть с совсем еще не знающими людьми.

— На одном из уроков в восьмом классе мы пытались понять, для чего создан человек? И имеет ли он право на счастье? Здоровый или с ограниченными возможностями, юный или старик? На основе очерка Короленко "Парадокс" ребята должны были ответить на этот непростой вопрос. А еще — придумать свой, возможный вариант концовки очерка. Конечно, каждый класс удивлял по-своему, но все они были солидарны в одном — человек создан для счастья, а оно есть добро...

Для самой Галины Павловны счастье — встреча с основателем и руководителем Центра образования и развития "Прогресс" Лилией Ивановной Лагазидзе, которая и "сделала" ее учителем, помогла поверить в себя. Для белоруски из Полоцка Нукус стал родным навсегда, а зажженные ею звезды теперь зажигают новые.

— Помню, однажды она встретила меня на лестнице, остановила и как бы невзначай сказала: "Я чувствую, из вас получится замечательный преподаватель, который многого достигнет в этой сфере. Я в этом уверена". Для меня эти слова стали благословением, получить которое, кстати, у Лилии Ивановны было делом непростым, — вспоминает Галина Фофонова. — В этом году нашей наставницы не стало, но она продолжается в каждом из нас, а это сильнее смерти...

... На одном из уроков Галина Павловна предложила представить ребятам, что у них в руке цветок добра. Закрыв глаза, они представляли себе, как он выглядит, распускается, распространяя аромат и тепло. Учитель попросил мысленно поместить этот цветок в свое сердце и дарить его тепло окружающим людям. И помнить, что счастлив не тот, кто получает, но лишь тот, кто отдает. И тогда цветок добра никогда не увянет...

А.Аминова