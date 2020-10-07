"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ И НАСТАВНИКОВ

ЗАСЛУЖИВАЯ УВАЖЕНИЕ

Наверняка многие из нас, наблюдая за своей первой учительницей, слушая ее объяснения, втайне мечтал о профессии учителя. Быть такой же внимательной к каждому своему ученику.

Но спустя время у некоторых появляются иные интересы и они выбирают другие профессии. Светлана Утамбетова, мечтавшая стать учительницей, осталась верной своему детскому желанию. Ей казалось, что нет на свете лучшей и благородной работы, чем преподавать и открывать детям удивительный мир знаний.

Желание исполнить свою мечту привело ее на отделение каракалпакского языка и литературы факультета филологии Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза.

Теперь у нее появилась возможность реализовать свои планы и она старалась углубленно изучать азы будущей профессии у своих наставников. В 1995 году Светлана начала свою трудовую деятельность в столичной общеобразовательной школе №28 учителем каракалпакского языка и литературы. Освоиться на новом рабочем месте ей помогли опытные педагоги этой школы О.Ешмуратов, С.Даулетмуратова, С.Изимбетова и другие.

В 2009 году С.Утамбетова прошла обучение по преподаванию узбекского языка и литературы при Республиканском институте повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, и начала преподавать в своей школе этот предмет. Да, сначала ей было нелегко, но постепенно Светлана выработала свой личный метод преподавания, чтобы вызвать интерес у ребят к узбекскому языку и литературе. Наглядные пособия, различные интеллектуальные игры, составление кроссвордов, написание сочинений делают ее уроки увлекательными и содержательными. Вместе с учениками читают произведения узбекских классиков и на уроке обсуждают их содержание, а также часто организовывают литературные вечера в школе. Старания учителя не пропадают даром. В 2019-2020 учебном году ее ученики Г.Худайназарова и А.Абдирасулыев показали хороший результат в предметном состязании знаний на городском этапе. Стоит отметить, что С.Утамбетова является одним из активных организаторов школьных меро­приятий. За свой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения и за достижения учеников она не раз была награждена почетными грамотами и дипломами Ми­нистерства народного образования Республики Каракалпакстан.

Любовь, преданность к выбранной профессии, результаты работы помогли завоевать ей уважение коллег и любовь учеников.

— У педагогов тоже есть свои наставники, — говорит Светлана Утамбетова. — Я всегда опираюсь на многолетний опыт моих коллег по работе Г.Палуановой и С.Абиповой. Время летит быстро. Отрадно, что за эти годы и у меня появились последователи, ученики, которые советуются со мной. Это Хамид Толепов и Гульчехра Джуманиязова, которые, как и я, любят свою профессию и ценят старание каждого ученика.

Именно эта преданность профессии дает Светлане Утамбетовой силы для воспитания достойного подрастающего поколения.

Х.Халилаева