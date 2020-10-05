КЛАСТЕР — ПОДМОГА ФЕРМЕРАМ
Как известно, одним из ключевых приоритетов государственной политики в нашей стране является обеспечение продовольственной безопасности.
В производстве сельскохозяйственной продукции свой наработанный опыт имеют фермеры Элликкалинского района. Налажена системная работа по наращиванию производства плодоовощной продукции, организации и совершенствованию кластерного метода. Фермерское хозяйство "Адамбай Салауат" в составе плодоовощного кластера "Бустон Агросаноат савдо" эффективно развивает садоводство на 10 гектарах площади.
Фермерское хозяйство в настоящее время готовится к зимней закладке фруктов и овощей.
В хранилище хозяйства имеется холодильное оборудование вместимостью 500 тонн.
Т.СЕЙТНАЗАРОВА,
корреспондент ККИА.