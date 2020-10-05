Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:26:30, 05.10.2020
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрная сфера

КЛАСТЕР — ПОДМОГА ФЕРМЕРАМ

Как известно, одним из ключевых приоритетов государственной политики в нашей стране является обеспечение продовольственной безопасности.

В производстве сельскохозяйственной продукции свой наработанный опыт имеют фермеры Элликкалинского района. Налажена системная работа по наращиванию производства плодоовощной продукции, организации и совершенствованию кластерного метода. Фермерское хозяйство "Адамбай Салауат" в составе плодоовощного кластера "Бустон Агросаноат савдо" эффективно развивает садоводство на 10 гектарах площади.

Фермерское хозяйство в настоящее время готовится к зимней закладке фруктов и овощей.

В хранилище хозяйства имеется холодильное оборудование вместимостью 500 тонн.

Т.СЕЙТНАЗАРОВА,

корреспондент ККИА.

 

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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