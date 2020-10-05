"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Промышленность

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Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Муйнакского района Республики Каракалпакстан" от 16 января 2019 года предусмотрена реализация ряда инвестиционных проектов в сфере услуг, промышленности и сельского хозяйства.

Одним из важнейших промышленных проектов для района значилось создание рыбоконсервного завода ГУП "Муйнак аква саноат", как продолжателя славных традиций его предшественника, Муйнакского рыбоконсервного завода, чья продукция отличалась качеством и пользовалась спросом за пределами республики, а в 1940-е годы стала одним из поставщиков рыбных и мясных консервов на фронты Второй Мировой войны.

Уже к концу 2019 года в кратчайшие сроки ГУП "Муйнак аква саноат" вступило в строй. Предприятие производственной мощностью 9 млн. консервных банок в год постепенно набирает обороты. В ассортименте масляные и томатные консервы. В серийное производство запущены толстолобик, сазан, килька в томатном соусе и в масле. Готовят здесь и полуфабрикаты — рыбные тефтели. В ближайшее время будет налажено производство консервов из налима и леща. На рынки республики предприятие имеет возможность поставлять замороженную и копченую рыбу. На сегодняшний день свою продукцию завод реализует в торговых точках республики.

Как отмечает директор предприятия Р.Мамбеткадиров, в их ведении находятся озера общей площадью 60 га. Близрасположенность к району Междуреченского водохранилища и озер вокруг него, а также и крупной Судочинской системы озер, позволяет и дальше увеличивать улов рыбы. В планах привлекать других поставщиков сырья, заключать договоры с частными предприятиями на поставку рыбы.

Подспорьем для наращивания производственных мощностей может стать создание новых рыбоводческих хозяйств. Для стимулирования интенсивного рыбоводства в районе по инициативе Генеральной Прокуратуры Узбекистана и хакимията района отведено 800 га земель для создания подобных хозяйств, создается необходимая инфраструктура для развития рыбоводства. Уже создано 10 фермерских хозяйств рыбоводческого направления, на которых трудоустроены 50 местных жителей. Хозяйства собирают хорошие уловы, в будущем они рассматривают возможность поставки продукции для ГУП "Муйнак аква саноат".

В задачах ГУП "Муйнак аква саноат" — выйти на внешние рынки, для чего думают и над увеличением ассортимента, качества, изучают спрос на продукцию. Местное население же может встретить в магазинах продукцию рыбоконсервного завода, производители же решают вопрос продвижения продукции на рынки других регионов страны.

И.ПЕТРУШИНА