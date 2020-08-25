"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К новому учебному году

СЧАСТЬЕ УЧИТЕЛЯ... В ЧЕМ ОНО?

Профессия учителя неимоверно трудоемкая, требующая невероятной силы духа, творческого подхода в решении возникающих проблем и вопросов.

И в то же время это профессия, которая гарантирует молодость души на долгие годы, заставляет быть всегда "современным", несмотря на возраст в паспорте. Причина этому — общение с детьми. Ведь если ты учитель, недостаточно быть для ребенка просто источником, из которого он будет черпать знания. Важно сделать все, чтобы ученик доверил тебе свой ум и свое сердце, воспринял в тебе родственную душу. Поэтому приходится работать над собой, чтобы разделять интересы своих учеников и быть с ними на одной волне, стараться совершенствовать навыки владения новыми технологиями, находить точки соприкосновения.

Учителю нужно быть тонким психологом, чтобы ненароком не ранить душу ребенка, не допустить, чтобы он замкнулся в себе. Зачастую педагогу приходится быть режиссером и артистом, чтобы воодушевить своих питомцев и превратить покорение вершин знаний не в каждодневную рутину, а в интересный творческий процесс поисков и решений. И, наконец, учитель своего рода садовник, от таланта и мастерства которого зависит, какие семена он взрастит в сердцах и умах детей и какие плоды эти ростки дадут в будущем. Особенно это касается, на мой взгляд, учителей-словесников.

Я преподаю русский язык и литературу в школе уже чуть больше двадцати лет. Для меня очень важно, чтобы ребята не просто научились писать и говорить по-русски, хочется, чтобы они прониклись красотой и величием русского слова, научились сопереживать героям прочитанных книг, примеряя нравственные приоритеты известных литературных персонажей к современным реалиям. Уроки-суды, инсценировки, работы в исследовательских группах, когда ученики становятся биографами, экспертами, адвокатами, — стали привычными в моей практике, потому что позволяют окунуться в текст изучаемых произведений и развивают критическое мышление, умение анализировать и делать выводы. Ребята с удовольствием перевоплощаются в образы Петра и Мазепы, Онегина и Татьяны, Печорина и Веры, Андрея Болконского и Наташи Ростовой. Для них оживает эпоха того времени, они учатся говорить так, как высказывал бы свое мнение тот или иной герой. Тем самым развивают свою речь и учатся общаться. Но самое главное, пытаются рассуждать, спорить, сравнивать, отстаивать свою точку зрения и извлекать для себя какие-то уроки, что, надеюсь, поможет им в будущем.

Помню, какое сильное впечатление произвел на моих восьмиклассников урок, посвященный изучению очерка "Парадокс" В.Г.Короленко. Был использован метод 6 шляп мышления, позволяющий с разных сторон оценить поступки героев, проанализировать текст и подметить мельчайшие детали. Поразило, как ребята умеют рассуждать, тонко чувствовать чужую боль. В результате обсуждения стали искать параллели в современном мире, затронули вопрос толерантности и отношения окружающих к людям с ограниченными возможностями. Может, именно поэтому эти ребята приняли активное участие в благотворительной акции, когда пригласили воспитанников из школ для детей-инвалидов. Показав себя гостеприимными хозяевами, они организовали интерактивные игры, вместе с гостями вырезали заготовки из цветной бумаги для аппликации, помогали рисовать. Отрадно было видеть блеск в глазах и добрые улыбки на лицах ребят. И в этот момент, я думаю, они нашли подтверждение тем словам, которые неоднократно повторяли на уроке, обсуждая рассказ Короленко: "Человек создан для счастья!"

Язык недаром называют душой народа. Для познания законов любого языка, умения владеть им нужно, прежде всего, полюбить его, проникнуться его духом, приобщиться к традициям и обычаям, истории и культуре народа, который является носителем этого языка. Эти чувства легко привить, занимаясь совместной творческой работой. И опыт показывает, что проведение внеклассных мероприятий вызывает у учеников естественное желание узнать как можно больше нового, повышает их активность на уроках, желание проявить себя. Связано это, на мой взгляд, с тем, что именно в ходе участия в мероприятиях вне урока у учащихся проявляется ситуация успеха, которая проецируется и на основной процесс обучения, становится стимулом развития уверенности в себе и своих способностях и повышения мотивации к учебе.

Воплощение на сцене в театрализованной форме Масленицы, рождественских Святок, осенних Кузьминок позволило ребятам стать свидетелями и участниками самого действа народного праздника, наглядно познакомиться с жанрами фольклора, со своеобразием русской этнической культуры. Благодаря внеклассным мероприятиям появилась благодатная почва для развития эстетического вкуса учащихся, раскрытия скрытых талантов и невольного, без какого-либо принуждения, повышения познавательного интереса учащихся к урокам словесности, расширения границ для межпредметных связей. Литературу невозможно изучать без истории, театра, музыки, хореографии, живописи. И литературно-музыкальные композиции, связанные с творчеством Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Фонвизина, дали ребятам возможность окунуться в атмосферу 19-го века, ощутить себя дамами и кавалерами, вслушаться в удивительную мелодию речи творцов "золотого века" литературы и, несомненно, пробудили желание еще раз перелистать страницы этих бесценных произведений и взглянуть на них по-новому.

"Ученик, который учится без желания, — это птица без крыльев", — так сказал в свое время персидский мыслитель и поэт Саади. И как же актуально звучат эти слова в наше время. Очень бы хотелось, чтобы мои ученики были окрылены этим желанием познания. Ведь настоящей радостью учителя являются успехи его воспитанников. А проработав столько лет в школе, понимаешь, что это стало уже смыслом жизни.

Г.Фофанова,

школа №46, заслуженный работник народного

образования Республики Каракалпакстан.

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