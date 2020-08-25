"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Люди нашего края

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

Почетное место у нее дома занимает дутар, голос струн которого слышен в родных стенах дома Улдаулет уже много лет. Каракалпакские народные мелодии с детства сопровождают девушку.

Она помнит свою первую сыгранную мелодию "Тарип" из дастана "Кенес", играть которую научила ее мама, Калбийке Узакбергенова. Она не смогла отказать дочери в просьбе научить ее играть на дутаре. Ведь занятие искусством никогда и никому не приносило вреда.

Вот так все и началось. А волшебная музыка завораживала Улдаулет все больше и больше. Еще со школьной скамьи она стала активной участницей различных творческих конкурсов. Нет, она не училась в музыкальной школе, но функции педагога выполняла ее мама своими ценными уроками.

Эти занятия на дутаре не прошли даром. Улдаулет Сарсенбаева в 2015 году успешно сдала экзамены в Нукусский колледж искусства и культуры (ныне Нукусская специализированная школа искусства и культуры). Здесь она открыла для себя неведомые доселе грани каракалпакских национальных песен, дастанов под руководством своего наставника, заслуженного бахсы Узбекистана Гайратдина Утемуратова. У него она научилась выступлению на большой сцене, обращать внимание на тембр, интонацию и на другие тонкости исполнения дастанов и национальных песен. Во время учебы в колледже Улдаулет стала победительницей республиканских конкурсов "Акем — аскар тауым, анам — мехир булагы" ("Отец — опора, мать — источник добра"), "Аналар хаийу айтканда" ("Колыбельная)", участвовала в международном конкурсе "Буюк ипак йули", принимала участие и в других конкурсах и фестивалях. Исполненные ею песни, дастаны часто можно услышать по Каракалпакскому радио и увидеть в передачах нашего телевидения "Уллы зибан" и "Дастан кешеси".

— В моих творческих достижениях — большая заслуга мамы и наставника Гайратдина Утемуратова, — говорит У.Сарсенбаева. — Я всегда придерживаюсь их советов, которые помогают мне почувствовать радость творчества. Сейчас, когда преподаю моим маленьким ученикам в Кегейлийской школе музыки и искусства №11, хочется быть такими, как они, воспитать подрастающее поколение в духе любви к искусству. Желаю, чтобы они в скором будущем стали победителями больших конкурсов и нашли свое достойное место в жизни.

В прошлом году Улдаулет на куре (кур — место, где собираются бахсы и исполняют дастаны) в Кунградском районе смогла успешно исполнить полный вариант дастана "Даулетиярбек", не останавливаясь в течение трех часов. Это как бы испытательный экзамен для молодых бахсы, где принимают участие известные представители национальной музыки и дутаристы.

Семью У.Сарсенбаевой можно назвать семьей дутаристов, так как отец Ансат — дутарист, мама Калбийке вот уже более 30 лет преподает на отделении дутаристов в Кегейлийском доме культуры и досуга. А старшая сестра Миясар — тоже дутарист, сейчас обучает молодежь на отделении национальной музыки в Нукусской специализированной школе искусства и культуры.

Улдаулет увлекается и эстрадой. Принимает участие в различных конкурсах.

Недавно ей улыбнулась удача в Республиканском онлайн конкурсе "Жаркын жулдыз", посвященном 60-летнему юбилею каракалпакской эстрадной певицы Замиры Хожаназаровой. По результатам конкурса Улдаулет Серсенбаевой присвоено почетное первое место за лучшее исполнение песен З.Хожаназаровой.

Она еще молода. Поэтому есть надежда на будущие успехи, которые приносит ей радость творчества.

Х. Халилаева

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