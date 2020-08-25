"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Юридический ликбез

ДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность — одна из основных юридических категорий, широко используемая в правоприменительной деятельности. Сам термин "ответственность" многозначен и применяется в различных аспектах.

Понятия ответственности, ее оснований и условий применения являются общетеоретическими и не могут быть различными в отдельных отраслях права. Можно различать социальную, моральную, политическую, юридическую ответственность. Социальная ответственность — обобщающее понятие, включающее все виды ответственности в обществе. С этой точки зрения моральная и юридическая ответственность — разновидности социальной ответственности.

Юридическая ответственность представляет собой одну из форм государственно-принудительного воздействия на нарушителей норм права, заключающуюся в применении к ним предусмотренных законом санкций — мер ответственности, влекущих для них дополнительные неблагоприятные последствия.

В зависимости от особенностей гражданских правоотношений различаются и виды имущественной ответственности за гражданские правонарушения. Можно выделить ответственность за причинение имущественного вреда (совершение имущественного правонарушения) и ответственность за причинение морального вреда (вреда, причиненного личности человека). Первый вид ответственности наиболее распространен в гражданском праве и применяется к большинству гражданских правонарушений в отношениях между любыми субъектами гражданского права. Второй вид ответственности возникает только в отношении граждан потерпевших и лишь в случаях, прямо предусмотренных законом.

Ответственность за имущественные правонарушения в гражданском праве подразделяется на договорную и внедоговорную.

В тех случаях, когда на стороне должника по обязательству выступают несколько лиц, ответственность этих лиц может быть долевой, солидарной и субсидиарной. В тех случаях, когда наступление вреда или убытков явилось результатом не только поведения нарушителя гражданских прав, но и виновного поведения самого потерпевшего, говорят о так называемой смешанной ответственности.

Особый характер ответственности установлен законом на случай просрочки в исполнении обязательства.

Под договорной ответственностью принято понимать ответственность, наступающую в случаях неисполнения и ненадлежащего исполнения обязательства, возникшего из договора. Договорная ответственность — это принудительное применение к нарушителю договора мер (санкций) имущественного воздействия, оказывающих влияние на экономическую сферу нарушителя, обеспечивающих такое имущественное положение кредитора, которое сложилось бы при исполнении нарушителем взятых на себя в соответствии с договором обязательств и стимулирующих нормальные отношения между участниками гражданского оборота. Договорная ответственность может устанавливаться и за правонарушения, прямо не обеспеченные санкциями в действующем законодательстве, а в ряде случаев увеличиваться или уменьшаться по соглашению участников договора в сравнении с размером, предусмотренным законом.

На языке Гражданского кодекса Республики Узбекистан (далее ГК), договорная ответственность выражена следующим образом: "Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства" (часть первая статьи 324 ГК); "Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки" (статья 325 ГК).

Нарушение обязательства, возникшего не из договора, а по другим основаниям, влечет внедоговорную ответственность. Такая ответственность применяется, в частности, в случае причинение вреда неправомерными действиями (бездействием) личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный юридическому лицу, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме, включая упущенную выгоду (статья 985 ГК).

Внедоговорную ответственность нередко называют также деликтной, связывая ее в основном с обязательствами из причинения вреда (деликтами), которые, по сути, и представляют собой форму гражданско-правовой ответственности. Сфера применения такой ответственности в действительности шире и охватывает все случаи возникновения гражданской ответственности в силу наступления обстоятельств, прямо предусмотренных законом (при отсутствии договора).

Основное же различие между договорной и внедоговорной ответственностью, как принято считать, состоит в том, что договорная ответственность наступает в случаях не только предусмотренных законом, как это имеет место при внедоговорной ответственности, но и сторонами в договоре. При заключении договора стороны вправе повысить ответственность в сравнении с той, что установлена законом, или понизить ее размер (в случае, если ответственность определена диспозитивной нормой), но и установить меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств в дополнение к определенным законом.

Основанием ответственности служит правонарушение. Сама же ответственность наступает, когда в установленном порядке будут определены конкретные юридические формы лишений для нарушителя. Наиболее характерными формами выражения договорной ответственности являются неустойка, убытки, упущенная выгода.

Размер неустойки за причинении имущественного вреда определен в законе или договоре и поэтому рассчитать такую неустойку не представляется сложным. Причем кредитор вправе требовать уплату неустойки, определенной законом, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Расчет неустойки привязывается к какой-либо известной сторонам денежной величине, имеющей или даже не имеющей отношение к содержанию обязательства. Другое дело, если речь идет о размере компенсации за причинение неимущественного вреда. Такая компенсация назначается судом в твердой денежной сумме. По своей природе компенсация неимущественного вреда относится к мерам ответственности (штрафу). Суд учитывает заслуживающие внимание обстоятельства, влияющие на размер компенсации.

При определении размера убытков учитывается: удовлетворенно ли требование кредитора о возмещении должником добровольно или принудительно (через суд); какие цены существуют в месте исполнения обязательства; получил ли должник, нарушивший право, вследствие этого доходы.

Кредитор вправе требовать взыскания упущенной выгоды в размере не меньше доходов, полученных должником вследствие нарушения права. Размер упущенной выгоды должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено (пункт 19 Постановления Пленума Высшего хозяйственного суда Республик Узбекистан №163 от 15.06.2007 года "О некоторых вопросах применения актов гражданского законодательства об имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств").

Категории споров, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, являются одним из основных по объему рассматриваемых споров экономическими судами.

В целях устранения последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств существует договорная ответственность как вид юридической ответственности. Ответственность личности имеет социальную природу, предопределенную как общественным характером отношений, так и особенностями личности, ее местом в системе этих отношений. Социальная ответственность возникает тогда, когда поведение индивида имеет общественное значение и регулируется социальными нормами. В процессе развития общества складываются определенные отношения между людьми в виде взаимных прав и обязанностей. Для развития гражданского оборота необходимо, чтобы его участники исполняли свои обязанности надлежащим образом. При нарушении этих обязанностей причиняется вред, прежде всего кредитору, и, следовательно, нарушается механизм гражданского оборота, от чего страдает все общество в целом.

Восстановление нарушенного имущественного положения, предупреждения правонарушений, обеспечение надлежащего исполнения обязательств и воспитания граждан в духе законности, являются важными задачами государства для его развития. Особенно когда экономические отношения базируются на товарно-денежных отношениях в условиях рынка.

Б.Баймуратов,

судья Нукусского межрайонного экономического суда Республики Каракалпакстан.