Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:50:20, 24.08.2020
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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 ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА САМОЕ ВРЕМЯ

Творческие личности не теряют времени на самоизоляции, а напротив, находят силы и энергию  для реализации своих замыслов и идей. Каракалпакское отделение Академии художеств и Каракалпакское отделение творческого союза художников Узбекистана и на карантине не  останавливают  свою деятельность,  продолжая работать в режиме — онлайн. 

Несколько выставок, конкурс детского рисунка "Арал глазами детей",   в  котором  приняли участие ребята со всей нашей страны, встреча известного художника  Махады  Алламбергеновой со студентами Каракалпакского государственного университета имени  Бердаха — эти и другие мероприятия были организованы при помощи информационных технологий. 

Соблюдая правила самоизоляции, художники творили в своих домашних мастерских,  в саду, во дворе, на верандах и балконах, выезжали на пленэр. У мастеров кисти получились интересные  работы, в которых нашлось место и ситуации с пандемией. С самого начала карантина  художники отправляли фотографии  и видеоматериалы, рассказывающие о том, что вдохновение не оставляло их ни на минуту.       

В онлайн — формате прошла   персональная выставка фотохудожника Максета Хабибуллаева "Муйнак сегодня и завтра", выставка, посвященная Дню Памяти и почестей  "Негасимые звезды", персональные выставки известного каракалпакского  художника Абдуллы Еримбетова, молодых авторов  Сайидбека Сабырбаева и Бахтыяра Серекеева.   

Карантина сплотил как молодых художников, так и тех, кто посвятил творчеству всю свою жизнь — они обсуждают планы на будущее,  дискутируют,  готовятся к мероприятиям. Бахтыяр Серекеев, к примеру, предложил каждую неделю посвящать той или  теме, а в выходные дни выкладывать новые работы  в телеграмм — канале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбе­кистана  и дарить радость всем, кто ценит настоящее искусство. Его идею коллеги  нашли интересной и уже приступили к созданию очередных композиций.

У.Утегенова,

искусствовед, Республика Каракалпакстан.

 

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