"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА САМОЕ ВРЕМЯ

Творческие личности не теряют времени на самоизоляции, а напротив, находят силы и энергию для реализации своих замыслов и идей. Каракалпакское отделение Академии художеств и Каракалпакское отделение творческого союза художников Узбекистана и на карантине не останавливают свою деятельность, продолжая работать в режиме — онлайн.

Несколько выставок, конкурс детского рисунка "Арал глазами детей", в котором приняли участие ребята со всей нашей страны, встреча известного художника Махады Алламбергеновой со студентами Каракалпакского государственного университета имени Бердаха — эти и другие мероприятия были организованы при помощи информационных технологий.

Соблюдая правила самоизоляции, художники творили в своих домашних мастерских, в саду, во дворе, на верандах и балконах, выезжали на пленэр. У мастеров кисти получились интересные работы, в которых нашлось место и ситуации с пандемией. С самого начала карантина художники отправляли фотографии и видеоматериалы, рассказывающие о том, что вдохновение не оставляло их ни на минуту.

В онлайн — формате прошла персональная выставка фотохудожника Максета Хабибуллаева "Муйнак сегодня и завтра", выставка, посвященная Дню Памяти и почестей "Негасимые звезды", персональные выставки известного каракалпакского художника Абдуллы Еримбетова, молодых авторов Сайидбека Сабырбаева и Бахтыяра Серекеева.

Карантина сплотил как молодых художников, так и тех, кто посвятил творчеству всю свою жизнь — они обсуждают планы на будущее, дискутируют, готовятся к мероприятиям. Бахтыяр Серекеев, к примеру, предложил каждую неделю посвящать той или теме, а в выходные дни выкладывать новые работы в телеграмм — канале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбе­кистана и дарить радость всем, кто ценит настоящее искусство. Его идею коллеги нашли интересной и уже приступили к созданию очередных композиций.

У.Утегенова,

искусствовед, Республика Каракалпакстан.

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