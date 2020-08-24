"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Люди нашего края

«НАДО ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ СОВЕСТИ И ОСТАВАТЬСЯ ВСЕГДА ЧЕЛОВЕКОМ»

— говорит Пулат Абдрасулиев

Победитель Международного Пушкинского конкурса 2020 года Пулат Абдрасулиев живет в Кунграде и работает в школе №50. Скромный, воспитанный, эрудированный и серьезный не по годам молодой учитель впервые принимал участие в этом конкурсе. И удача улыбнулась ему: его эссе "О войне и мире на уроках русского языка", посвященное 75- летию Победы в Великой Отечественной войне, члены жюри признали лучшим.

Пулат Жамалтдинович с удовольствием и радостью каждый день идет в школу, потому, что его ждут пытливые глаза учеников, потому, что любит свою работу. Выпускник Республиканского педагогического института русского языка и литературы избрал для себя профессию учителя сознательно.

— Моя старшая сестра Бахтыгуль выпускница этого института, — рассказывает наш герой. — Приезжая домой на каникулы, она с таким восторгом делилась своими впечатлениями об учебе, преподавателях, что невольно "заразила" меня литературой, русским языком. Поэтому курс на овладение тонкостями русского языка и литературы был сделан окончательно уже в 9 классе. И вот уже 14 лет я работаю учителем русского языка и литературы и ни разу не пожалел об избранном мною пути. Я благодарен судьбе, что выбрал правильный жизненный путь, ведь это такое счастье учить, видеть распахнутые глаза своих учеников, слышать их взволнованные впечатления о прочитанных книгах, понимать их состояние, когда они со слезами на глазах слушают отрывок из повести М.Шолохова "Судьба человека". Значит, все я сделал правильно, и в становлении своих учеников как личности заложил краеугольный камень сострадания, доброты, милосердия. Я веду уроки в 5-11 классах, тематика обсуждаемых произведений — разнообразна. Но на всех занятиях я стараюсь воспитывать своих учеников на лучших примерах русской классической литературы. Главное, на каждом уроке даю им понять одну главную истину: надо жить по законам совести и всегда, в любых ситуациях, оставаться человеком. Это — кредо всей моей жизни, и этим принципам стараюсь обучить своих учеников, приводя примеры из русской классической литературы. Конечно, им нелегко, не все воспринимают героев произведений А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Чехова. Нынешнему поколению учеников, увлеченно обсуждающих новости Интернета, знающим толк в новинках гаджетов, тяжело ассоциировать себя в том времени, понять проблемы Пушкинской Татьяны, смысл внутреннего протеста и исканий Печорина. Но, тем не менее, они каждый день постигают мир, учатся различать, где добро и где зло, спорят о нравственных ценностях героев Л.Толстого, словом, растут душевно. И этому я очень рад. О Пушкинском конкурсе я слышал не раз, но стать одним из его участников как-то не думал. А тут такая тема, которая затрагивает за душу всех, кого задела война, кто читал, слышал о войне. Я рискнул принять участие, да и воспоминания моего отца о послевоенных годах пробудили мое желание. Перед уроком на тему войны и Победы я попросил своих учеников, чтобы они записали воспоминания своих бабушек и дедушек об их жизни в те годы. Я хотел, чтобы молодежь через рассказы близких почувствовала дыхание войны, прочувствовала то тяжелое и страшное по испытаниям время. Да и сам начал готовиться: встретился с отцом, попросил его вспомнить и рассказать о своем детстве. Мой папа родился в 1940 году в Кунградском районе. Конечно, детство было голодным. У него до сих пор в памяти те две недели, когда он и его близкие чуть не умерли с голода. Война уже закончилась, папе было лет 7. В доме не было еды. Его мама готовила суп, куда могла положить только немного жмыха ,т.е вода и жмых. Старшие братья были на заработках в соседнем районе. Отец вспоминал, что от голода у него кружилась голова, сил не было двигаться. Изо дня в день они ели один раз в день ту баланду. Через две недели вернулись братья и привезли с собой полмешка пшеницы. Только тогда папа смог поесть досыта. С тех пор мой отец всегда доедает всю еду, которую ему кладут в тарелку, счищает со стола крошки хлеба. Рассказы людей старшего поколения о тех испытаниях в военные и послевоенные годы еще раз убеждают меня в том, что только милосердие, гуманизм и сострадание помогли людям выжить в те годы, сохранить мир и благополучие. Вот об этом и многом другом мы говорили с учениками на том уроке. Я слушал их взволнованные рассказы, с которыми поделились их родные, видел слезы на глазах и понимал, что такие уроки не пройдут даром, обязательно дадут свои добрые всходы. Поэтому нам необходимо чаще говорить с детьми на темы войны и мира, патриотизма и гуманизма, чести и достоинства. Только так мы сможем воспитать поколение порядочных людей, для которых понятия патриотизм, честь и милосердие — не пустые слова, — заключает П.Абдрасулиев.

К.ПИРНАЗАРОВА.

Фото автора.

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