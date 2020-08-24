"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОСЕТИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ БЕРДАХА

В целях содержательного проведения культурного досуга военнослужащих Северо-Западного военного округа, улучшения их познаний об истории места службы проводится ряд интересных мероприятий.

Одно из них под названием "Идеи патриотизма в каракалпакских народных дастанах" была организована в ходе экскурсии военнослужащих округа в Национальный музей Бердаха.

Директор музея Ш.Пайзуллаева подробно рассказала посетителям об истории музея, выставленных здесь экспонатах, героических дастанах каракалпакского народа, жизни и творчестве великого поэта Бердаха.

— Мы прибыли в музей с группой офицеров и солдат, — рассказывает заместитель командира войсковой части, майор К.Ихлосов. — Глубина творчества поэта Бердаха произвела на нас глубокое впечатление. Мы с большим интересом ознакомились с экспонатами. Специалисты дали нам сведения о таких героических дастанах каракалпакского народа, как "Алпамыс", "Едиге", "Кырк кыз", "Маспатша".

Военнослужащие осмотрели зал рукописей, где хранятся письменные сокровища на арабском, персидском языках, языках тюркской группы, национальные ювелирные украшения и национальная одежда, хозяйственная утварь каракалпаков, археологические находки.

В ходе экскурсии народный баксы Каракалпакстана Гульнара Алламбергенова исполнила песни из народных дастанов.

ККИА

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