"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Трибуна депутата

Совершенствуется методика преподавания

Ситуация с пандемией Covid-19, карантинные режимы повлияли на все важнейшие отрасли деятельности общества. Сильнейший стресс испытывают экономики практически всех стран мира: туризм, развлечения, услуги, торговля, перевозки и многие другие отрасли находятся в состоянии коллапса.

Большое напряжение испытывает и система здравоохранения. Последствия влияния пандемии еще предстоит определить.

Система образования во всем мире столкнулась с беспрецедентной ситуацией, что способствовало вынужденному переходу на совершенно другой формат обучения — дистанционный. Самым важным было обеспечить продолжение учебного процесса в создавшихся условиях.

Благодаря преобразованиям и реформам в стране, система образования наиболее быстро адаптировалась к создавшейся неординарной ситуации. Этому способствовал ряд факторов. Следует отметить, что дальновидная политика главы государства словно заранее подготовила сферу образования к таким чрезвычайным ситуациям, обеспечила адаптацию к ней. Так, работая на опережение, по заданию руководства страны были подготовлены и приняты Концепции развития системы образования Республики Узбекистан, начиная с дошкольного до высшего. Во исполнение данных Программ каждый вуз выполнил определенную работу уже в ноябре-декабре 2019 года и первые месяцы 2020 года — усиление технического и электронного потенциала вузов, развитие инновационных центров, улучшение ИТ навыков преподавателей и др. Поэтому ситуация с пандемией коронавируса не застала высшее образование врасплох в нашей стране. Другим важным фактором, который сыграл немаловажную роль в этот непростой период — это развитие международного сотрудничества вузов. При этом, во многих высших учебных заведениях созданы совместные факультеты, разработаны совместные учебные программы, выросла академическая мобильность студентов, магистров, докторантов и профессорско-преподавательского состава. Развитие международного сотрудничества позволило многим отечественным вузам перенять передовой опыт зарубежных стран в период карантина и конечно же, поделиться своим опытом. Большим подспорьем при дистанционном обучении явилось то, что открылись доступы к библиотечным электронным ресурсам ведущих учебных заведний мира, где можно оперативно получить необходимую информацию. Более того, сейчас множество порталов, которые ранее были платными, на период пандемии предоставляют свои ресурсы на безвозмездной основе. Своевременно созданные условия в стране позволили системе высшего образования безболезненно обеспечить продолжение учебного процесса во всех вузах и адаптироваться к современным вызовам — дистанционному учебному процессу за сравнительно короткий период.

Безусловно, дистанционное обучение нельзя сравнивать с традиционным и предлагать его в качестве альтернативы. Следует отметить, что обучение в университете или институте — это не только передача знаний и навыков. Традиционное образование охватывает, наряду с образовательным компонентом, целый комплекс воспитательной, наставнической работы, наблюдение за усвоением материала, привитие логического мышления и критического анализа, в целом, становление студента как личности.

Анализ показал, что дистанционное обучение требует значительных квалифицированных трудозатрат для разработки и производства программ, гарантирующих высокое качество обучения. Несмотря на то, что преподаватели меньше проводят время со студентами и можно охватить их большое количество одним преподавателем, существенно возросла нагрузка на наставников по работе в виртуальной среде. Сохранение качества образования потребовало от педагогов больше времени и дополнительных усилий для подготовки к занятиям. При этом для обеспечения проведения лабораторных работ и отработки клинических навыков стало необходимым использование виртуальных лабораторий и клиник, использования виртуальных пациентов.

Дистанционное обучение предполагает хорошую техническую оснащенность преподавателей и студентов, требуется соответствующее программное обеспечение и скоростная интернет — связь. Самым главным является обеспечение качественного электронного учебного материала.

Если мы обратимся к международным стандартам, то суть европейского образования — студент получает знания самостоятельно, а педагог лишь помогает ему в этом. Поэтому дистанционное обучение активно применяется во многих зарубежных вузах. И в этом есть большие плюсы при условии, что студенты правильно ими воспользуются. Высвобождается время, которое тратили на дорогу, появляется возможность использовать дополнительные ресурсы и изучать больше предметов. Несомненно, такой формат обучения должен быть в каждом вузе и то, что сейчас происходит трансформация системы обучения — это факт. В будущем в вузах, вероятно, будет симбиоз очного и онлайн образования.

Дистанционное обучение в медицинских вузах имеет свои особенности. При изучении любой медицинской специальности, в отличие от гуманитарных дисциплин, визуализация играет ключевую роль в приобретении знаний врача. Невозможно представить получение знаний по анатомии без работы в секционной, изучение гистологии без работы с микропрепаратами, изучение хирургии — без наблюдения за операциями и т.д. Поэтому недостатками дистанционного обучения в медицинских вузах является ограничения возможностей для практических навыков. Вся теоретическая подготовка и упражнения в принятии решений могут проходить в дистанционной форме — обучения более удобной системой доставки информации и использованием новых технологий в процессе обучения, что позволяет расширить географию участников курса и также расширить тематический диапазон преподаваемых курсов, не снижая их качества. При дистанционном обучении трудно обеспечить развитие клинических умений без интегрированного обучения "лицом к лицу", "из рук в руки". Все это требует тщательного планирования для обеспечения надлежащего смешивания возможностей обучения, соответствующих временным возможностям студентов.

Одним из наиболее развитых направлений в дистанционном обучении является телемедицина (видеоконференции, видеоконсультации ), которая может быть использована для улучшения практических навыков студентов медицинских вузов.

В настоящее время телемедицина стала неотъемлемой частью высокопрофессионального представления в хирургии, акушерстве, терапии и многих клинических дисциплинах. Эффективность и необходимость данного направления в медицине потребовали дальнейшего совершенствования и расширения диапазона использования. Одна из основных современных телемедицинских технологий в обучении, появившаяся в последнее время наравне с удаленным консультированием (телеконсультированием) или дистанционным манипулированием.

Готовясь к новому учебному году, перед медицинскими вузами стоит широкий спектр задач — исходя из ситуации обеспечение качественного дистанционного (традиционного) обучения, улучшение качества подготовки кадров, совершенствование качества преподавания, улучшение качества контроля учебного процесса, развитие современных научных исследований, приобщение студентов к научным исследованиям, развитие международного сотрудничества. В целом, обеспечить учебный процесс и подготовку медицинских кадров в соответствии с международными стандартами.

О.Атаниязова,

профессор, доктор медицинских нау, ректор Медицинского института Каракалпакстана,

член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

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