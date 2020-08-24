"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ДУХОВНОСТЬ — ИСТОЧНИК СИЛЫ

В рамках реализации Государственной программы "Год развития науки, просвещения и цифровой экономики" и в честь 29-летия независимости Республики Узбекистан под девизом "Наша сила, наше счастье — в тебе, родной Узбекистан!" в Каракалпакском государственном университете имени Бердаха прошла духовно-проветительская видеоконференция.

Мероприятия было организовано Республиканским Центром духовности и просветительства и его Каракалпакским отделением, Советом Министров Республики Каракалпакстан, Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Минис­тров Республики Узбекистан.

На мероприятии было отмечено, что в нашей стране в дружбе и согласии проживают представители более 130 национальностей.

Согласно опросам Центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр", проведенном в 2019 году, более 98 процентов респондентов из числа всех национальностей, проживающих в стране, назвали своей Родиной Узбекистан и выразили удовлетворенность уровнем жизни, правами и свободой.

В ходе конференции были заслушаны доклады руководителей Центра духовности и просветительства, сенатора М.Ходжиматова, председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине Р.Курбанова, заместителя Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Э.Дурдиева и других.

— Сегодня в Каракалпакстане действуют казахский, туркменский, русский, корейский, украинский национально-культурные центры. Совместно с ними мы ежегодно проводим фестивали культуры и дружбы под девизом "Узбекистан — наш общий дом". В рамках фестиваля организовываются выставки, пропагандирующие национальные обычаи, традиции, концерты фольклорных групп, "круглые столы". 18-19 сентября прошлого года был проведен "Фестиваль духовности". Сегодняшний онлайн-фестиваль является логическим продолжением предыдущих мероприятий, — говорит начальник Каракалпакского отделения Центра духовности и просветительства К.Юсупов.

В ходе конференции была дана подробная информация об исполнении пункта 260 вышеуказанной Государственной программы.

В заключение фестиваля с соблюдением карантинных требований была организована концертная программа представителей национально-культурных центров.

М.ПИРНАЗАРОВА,

корреспондент ККИА.

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