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КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ

В Нукусе состоялась VII онлайн-конференция Совета объединения профессиональных союзов Каракалпакстана Федерации профсоюзов Узбекистана, посвященная проделанной работе за минувшие годы и перспективным задачам.

На мероприятии председатель Совета У.Жалменов выступил с докладом об итогах деятельности за 2015-2020 годы.

Как отметил докладчик, проводимые в нашей стране по инициативе Президента реформы прежде всего направлены на обеспечение благосостояния народа, их результаты позитивно оцениваются мировым сообществом. Исходя из требований современных реалий, опыта развитых стран, а также с учетом предложений по дальнейшему углублению реформ, ускорению темпов развития нашего государства, изучения и решения проблем, волнующих население, в том числе, предпринимателей, была принята Стратегия развития по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах. А выдвинутая главой государства идея "Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу" стала приоритетной в реализации государственной политики.

Профессиональные союзы также организовывают свою работу в русле широкомасштабных реформ по углублению демократизации общества, дальнейшего развития гражданского общества, успешно осуществляют меры по заключению коллективных договоров на основе социального партнерства. На основе Генерального соглашения между Кабинетом Министров Республики Узбекистан, Советом Федерации профсоюзов Узбекистана, Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан по социально-экономическим вопросам заключено соответствующее Региональное соглашение.

За отчетный период происходил рост охвата работников предприятий, учреждений и организаций коллективно-договорными отношениями. Если в 2015 году независимо от формы собственности этот показатель составлял 97,9 процента, то на сегодня он достиг стопроцентной величины. Со всеми 5816 юридическими лицами — членами профсоюзов республики заключены коллективные договоры. В течение прошедших лет на основании ежегодно принимаемых государственных программ, соответствующих пунктов коллективных договоров 61221 человек из числа пенсионеров, бывших работников, детей работников получили материальную помощь на общую сумму 19 миллиардов 66,6 миллиона сумов.

Одним из ключевых направлений деятельности профсоюзов является вопрос своевременной выплаты заработной платы работникам. В ходе осуществления мониторинга за своевременной оплатой труда работодателям было выписано 31 предписание, а органам местной исполнительной власти — 5 предписаний. В результате выплачено 26 миллиардов 178 миллионов сумов просроченной задолженности по зарплате. Кроме того, в ходе изучения состояния охраны труда на 249 предприятиях выявлено 1054 нарушения требования, норм и правил трудового законодательства.

За отчетный период от граждан поступило 1343 письменных обращений, 118 обращений в электронном виде. Из них 547 решены в положительном ключе. По 223 обращениям работодателям внесены соответствующие предложения, 114 из которых удовлетворены, а по 43 обращениям поступил отказ. Соответственно, по 43 предложениям внесены исковые заявления в суды по гражданским делам, из них 35 — исков удовлетворены. 7 исков нашли свои решения путем примирения сторон. В соответствии со статьей 270 Трудового кодекса Республики Узбекистан 18 гражданам оказана помощь во внесении судебных исков. В целом, восстановлены права 729 граждан и в их пользу взыскано заработной платы и приравненных к ним выплат на общую сумму более 1 миллиарда сумов.

За минувший период для членов профсоюзов и их семей организованы акции под названием "Никто не должен остаться без внимания", "Профсоюзы — детям", "Профсоюзы — молодежи", "Профсоюзы — воинам", "Профсоюзы — ветеранам", "Профсоюзы — женщинам", "Благословление пожилых" и другие. В их рамках трем студентам выданы профсоюзные стипендии на 18 миллионов сумов, 3 молодых человека получили путевки в санатории. Оказана благотворительная помощь "Мехрибанлык уйи", воспитанникам специализированных школ-интернатов, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью.

В рамках оказания материального содействия малоимущим семьям организованы суннат-тои для 417 детей и свадьбы 225 молодых семей. На эти цели израсходовано свыше 2-х миллиардов сумов.

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по поддержке малообеспеченных слоев населения" от 12 сентября 2017 года для 103 семей приобретено доступное жилье, отремонтированы жилые дома 560 семей. 191 семье оказана медицинская помощь, а 3444 семьи были обеспечены хозяйственными товарами. В текущем году в Муйнакском районе сдан в эксплуатацию детский оздоровительный центр "Ак кеме" ("Белый пароход").

На конференции был рассмотрен организационный вопрос. У.Жалменов переизбран на должность председателя Совета объединения профсоюзов Каракалпакстана Федерации профессиональных союзов Республики Узбекистан. Также избраны делегаты на VIII Курултай Федерации профсоюзов Узбекистана.

По рассмотренным вопросам принято соответствующее постановление.

В мероприятии принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.

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